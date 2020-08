Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Uhldingen-Mühlhofen - Randalierende Jugendliche

Wenig erfreut dürften die Eltern von drei 17-jährigen Jugendlichen gewesen sein, als sie am frühen Samstagmorgen einen Anruf der Polizei erhielten. Die erheblich alkoholisierten Jugendlichen fielen zunächst wegen einer Ruhestörung auf, ehe sie dazu übergingen an einem Kiosk in Birnau-Maurach zu randalieren. Hierbei beschädigten sie eine Vielzahl von Tischen und Stühlen im Gesamtwert von ca. 3000 Euro. Der Polizeieinsatz endete mit der Übergabe der Jugendlichen an die extra aus Stuttgart angereisten Erziehungsberechtigten.

Langenargen - Streitigkeiten im Strandbad

Völlig uneinsichtig hat sich ein 49-Jähriger am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr gezeigt. Aufgrund von Reinigungsarbeiten musste das Schwimmbecken gesperrt werden, was der Familienvater so nicht akzeptieren wollte. Zudem weigerte er sich trotz mehrfacher Aufforderung den Mindestabstand einzuhalten oder einen Mundschutz zu tragen. Der Badeaufsicht bleib keine andere Wahl als den Badegast des Bades zu verweisen. Dies konnte aufgrund der Uneinsichtigkeit dann jedoch erst unter Hinzuziehung der Polizei durchgesetzt werden.

