Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Ostrach - Unfall mit Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten hat sich auf der L 194 von Ostrach in Richtung Pfullendorf ereignet. Beide Unfallbeteiligten fuhren in gleicher Richtung in einer Kolonne. Der mutmaßliche Unfallverursacher wollte einen Überholvorgang einleiten, obwohl der zweite Unfallbeteiligte bereits selbst überholte und sich auf dessen Höhe befand. Hierbei touchierten sich die beiden Fahrzeuge wodurch ein Fahrzeug ins Schleudern geriet und sich im Straßengraben überschlug. Dabei wurden der Geschädigte und dessen zwei Mitfahrer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw des Geschädigten entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden, am Pkw des Unfallverursachers entstanden circa 3000 Euro Sachschaden.

Bad Saulgau - Trunkenheitsfahrt

In der Wiesenstraße hat die Fahrt eines italienischen PKWs geendet: Aufmerksame Zeugen meldeten den PKW, da dieser Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnten beim Fahrzeugführer bei einem Alkomattest ein Wert von über 1,8 Promille festgestellt werden. Der Tatverdächtige musste eine Blutentnahme abgeben. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt und eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.

Herbertingen - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mit über 1,8 Promille hat ein 17-jähriger Jugendlicher am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr ein Fahrzeug beschädigt. Nachdem es zum Streit und Gerangel zwischen dem Fahrzeugbesitzer und dem Tatverdächtigen kam, musste die Polizei einschreiten und Pfefferspray einsetzen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Tatverdächtige aktiven Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Eine Beamtin wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Mark Gmünder

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell