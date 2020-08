Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Abermals Scheiben eingeworfen

Zum dritten Mal in den letzten zehn Tagen hat ein Unbekannter am Dienstag Scheiben an einem Firmengebäude in den Käppeleswiesen eingeschlagen. Insgesamt mehrere Scheiben an einem Hallentor und auch die Außenspiegel eines auf dem Hof stehenden Lkw beschädigte der Täter. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Beim unbekannten Verursacher dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen immer um denselben Täter handeln. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen dauern an.

Sigmaringen

Armbrüste aus Wohnwagen gestohlen

Im laufenden Monat August hat sich ein Einbrecher unberechtigt Zutritt zu zwei Wohnwagen verschafft, die auf einem Gartengrundstück in Jungnau im Wald neben der Paradiesgasse abgestellt waren. Der Täter entwendete dabei zwei Armbrüste. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt gegen den unbekannten Dieb und bittet unter Tel. 07571/ 104-0 um sachdienliche Hinweise.

Sigmaringendorf

Mofa-Fahrer bei Unfall mit Pkw stark alkoholisiert

Über 3,5 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem Mofa-Fahrer, den die Sigmaringer Polizei kontrollierte, nachdem er am Donnerstagnachmittag an einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Laucherthal und Sigmaringen beteiligt war. Der 56 Jahre alte Zweiradlenker war in Richtung Sigmaringendorf unterwegs, als ihm kurz nach dem Ortsausgang Laucherthal ein Fordfahrer die Vorfahrt nahm. Der 50-jährige Autofahrer bemerkte den Mofafahrer, als er schon in die Landesstraße eingefahren war und bremste bis zum Stillstand ab. Der Mofafahrer zeigte aufgrund der Alkoholisierung keine Reaktion auf das vor ihm stehende Fahrzeug und fuhr ungebremst gegen den Ford. Er kippte über den Lenker und schlug mit dem Helm leicht auf der Motorhaube des Wagens auf. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht und wegen der erheblichen Alkoholisierung stationär aufgenommen. Insgesamt entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von 2.500 Euro.

Pfullendorf

Versuchte Aufbrüche von Parkscheinautomaten

Beim Aufbrechen von zwei Parkscheinautomaten gescheitert ist offensichtlich ein Dieb, der im Stadtgebiet unterwegs war. Zwischen Dienstag und Mittwoch verbog der Täter mit einem Werkzeug den Münzeinwurf des Automaten auf dem Parkplatz Ost am Litzelbacher Weg, kam jedoch nicht an das Münzgeld. Auch den Automaten auf dem Parkplatz an der Einmündung Bannholzer Weg/ Goldäcker ging der Unbekannte im Laufe der letzten Woche an. Er blieb auch hier erfolglos. Wie hoch der für die Stadt entstandene Schaden ist, wird derzeit geprüft. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/ 2016-0 entgegen.

Mengen

Vorfahrt missachtet

Beim Abbiegen von der Karlstraße in die Beizkofer Straße hat am Donnerstagabend kurz nach 17.30 Uhr eine Autofahrerin einen vorfahrtsberechtigten Golf übersehen. Der 25 Jahre alte Golf-Fahrer war in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem VW Lupo der 59-jährigen Verursacherin kam. Insgesamt entstand ein Schaden von 9.000 Euro. Der Lupo musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mengen reinigte wegen ausgelaufenem Öl die Straße.

Bad Saulgau

Marihuana sichergestellt

Bei der Kontrolle eines Radfahrers am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr in der Hauptstraße haben Saulgauer Polizeibeamte eine größere Menge Marihuana aufgefunden. Die Beamten wurden auf den 23-Jährigen aufmerksam, da er verbotswidrig während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Der Geruch aus seinem Rucksack war eindeutig - insgesamt hatte der Mann, teils in Kleinmengen abgepackt, über 160 Gramm der Droge bei sich. Er musste die Polizeibeamten zur Wache begleiten. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eröffnet. Die illegale Substanz wurde durch die Gesetzeshüter einbehalten.

