PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Körperverletzung

Ein offensichtlich alkoholisierter 31-jähriger Mann ist laut eigenen Angaben am Freitag kurz nach Mitternacht von einer oder mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Der Geschädigte wurde aufgrund einer Kopflatzwunde vom verständigten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag im Zeitraum von 13 bis 21 Uhr am Fahrradabstellplatz an der Gemeinschaftsschule Graf-Soden eine Glasscheibe zertrümmert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Friedrichshafen

Portmonees gestohlen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch im Zeitraum von 16 bis 17 Uhr in der Friedrichsstraße aus zwei Zimmern eines Alten- und Pflegeheimes zwei Geldbeutel mit diversen Karten und Personalausweisen entwendet. Zwei der entwendeten Ausweisdokumente wurden nach dem Diebstahl am Bahnhof in Ravensburg aufgefunden. Die Höhe des Diebesgutes ist aktuell noch nicht bekannt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Roller entwendet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch im Zeitraum von 15.40 - 18 Uhr am Hafenbahnhof einen unverschlossenabgestellten roten Piaggio-Roller entwendet. Das Leichtkraftrad konnte am Donnerstag beim Berufsschulzentrum im Bereich der Motorradabstellplätze aufgefunden werden. Personen, die den Täter beim Diebstahl des Rollers, bei der Fahrt oder beim Abstellen am Berufsschulzentrum beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Tettnang

Autofahrer leicht verletzt

Eine 29-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag im Kreuzungsbereich der Hofrat-Moll-Straße einen Verkehrsunfall verursacht und einen 28-jährigen Pkw-Lenker leicht verletzt. Nachdem sie die Vorfahrt des Mannes missachtet hatte, kam es zur Kollision, wobei sich der Autofahrer leicht an der Hand verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Langenargen

Exhibitionist

Auf Grund eines Zeugenaufrufs vom Dienstag (wir berichteten am 18.08.2020) teilte eine 56-Jährige mit, dass ein unbekannter Mann am Sonntagabend um 19.15 Uhr ihr gegenüber an der Argen zwischen Oberdorf und Gießenbrücke als Exhibitionist aufgetreten ist. Während die Frau auf einer Parkbank saß, näherte sich ihr der Mann und nahm dabei sexuelle Handlungen an sich vor. Als sie ihn aufforderte zu verschwinden, entfernte sich dieser. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkle längere Haare ("Kriegerfrisur"). Er trug zur Tatzeit eine dunkle kurze Hose, ein dunkles Muskel-T-Shirt und führte ein schwarzes Rad mit blauen Elementen mit sich.

Wir berichteten am 18.08.2020:

Langenargen

Unbekannter belästigt 15-Jährige

Als Exhibitionist ist ein unbekannter Mann am Montagnachmittag gegenüber einer 15-Jährigen an der Argen in Höhe Oberdorf aufgetreten. Das Mädchen joggte kurz vor 13 Uhr auf dem linken Kiesweg von Langenargen kommend in Richtung Oberdorf, als plötzlich ein Radfahrer im gleichbleibenden Abstand hinter ihr herfuhr. Nachdem sich die 15-Jährige umgedreht hatte, schloss der Mann auf und fuhr neben der Joggerin her. Hierbei bemerkte diese, dass der Unbekannte seine Jogginghose heruntergezogen hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Von dem Exhibitionisten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 30 Jahre alt, dunkelbraune bis schwarze, zusammen gebundene, längere Haare, trug eine lange Jogginghose und ein Oberteil mit weißen Streifen. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Sipplingen

Radfahrerin schwer verletzt

Möglicherweise doch schwerer verletzt als zunächst angenommen hat sich eine 73-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Sipplingen. Die Frau hatte zusammen mit einer 82-jährigen Radlerin hinter einer zu ihnen gehörenden Radlergruppe den markierten Fahrradstreifen der Seestraße in Richtung Ludwigshafen befahren, als sie von einer 20-jährigen Fahrradfahrerin überholt wurden. Noch bevor diese den Überholvorgang ganz beendet hatte, bog sie nach rechts ab und kollidierte dabei mit der 73-Jährigen. Diese kam dadurch zu Fall und verletzte sich am Knie. Ihre 82-jährige Begleiterin, die ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte, blieb unverletzt. Nachdem die Verletzte zunächst ihre Fahrt bis zum nächsten Treffen mit ihrer Radlergruppe fortsetzen konnte, wurden die Schmerzen immer stärker und die Frau musste vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Kniefraktur ins Krankenhaus gebracht werden.

Markdorf

Randalierer erhalten Gebührenrechnung

Mehrere Jugendliche haben am Mittwochabend in der Pestalozzistraße an der Jakob-Gretser-Schule Alkohol konsumiert, Flaschen zerbrochen und jede Menge Unrat hinterlassen. Als die Örtlichkeit von Polizisten überprüft wurde, nahmen die Jugendlichen Reißaus. Zwei Personen konnten jedoch angetroffen und kontrolliert werden. Zudem konnte ein weißer Rucksack sichergestellt, über dessen Inhalt eine weitere Jugendliche ermittelt werden konnte. Es ist vorgesehen, die Örtlichkeit reinigen zu lassen und den Verursachern die Kosten in Rechnung zu stellen.

