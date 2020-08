Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn am Bodensee - Bootsbrand verhindert

Göppingen Wasserschutzpolizei Friedrichshafen -

Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstag Abend, den 20.08.2020, gegen 19:30 h der Brand eines Milchaufschäumers auf einem Motorboot im Hafen Ultramarin Gohren. Ein Milchaufschäumer geriet aufgrund eines technischen Defektes in Brand und verbreitete sogleich eine Rauchwolke, die in der Folge weit zu sehen war.

Durch das beherzte Eingreifen von Liegeplatznachbarn konnte durch Unterbrechung der Stromzufuhr Schlimmeres verhindert werden. An Herdplatte und Wasserkocher entstand somit "nur" Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Feuerwehr Kressbronn sowie ein Feuerlöschboot aus Friedrichshafen waren ebenfalls im Einsatz.

Der Vorfall zeigt erneut, wie ein größerer Schiffsbrand oder der Brand mehrerer Boote entstehen kann und die Aufmerksamkeit jedes Einzelnen gefragt ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz Telefon: 07161 616-3333 E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell