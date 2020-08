Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Scheibe eingeschlagen - Mann in Gewahrsam

Einen 24 Jahre alten Mann haben Polizeibeamte aus Sigmaringen am frühen Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen, nachdem er zuvor die Scheiben einer Gaststätte eingeschlagen hat. Der Mann wurde kurz nach Mitternacht an der Gaststätte abgewiesen, da ihm in der Vergangenheit ein Hausverbot erteilt worden war. Aus Wut darüber trat und schlug er mehrmals gegen die Eingangstüre, sodass ein Glaseinsatz zersprang. Außerdem schlug er gegen zwei Fensterscheiben, die allerdings nicht zu Bruch gingen. Die Wirtin wählte den Notruf und eine Polizeistreife traf den 24-Jährigen kurze Zeit später an. Aufgrund seines renitenten Verhaltens und einer nicht unerheblichen Alkoholisierung musste er die Nacht in der Ausnüchterungszelle zubringen.

Sigmaringen

Auto ausgewichen und von Rad gestürzt

Leicht verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Mittwochnachmittag kurz nach 14 Uhr in der Gosheimer Allee einem Pkw ausgewichen und dabei zu Fall gekommen ist. Der 70 Jahre alte Radler war in Richtung Schmeier Straße unterwegs und wollte auf die Landesstraße in Richtung Donautal fahren. Der 67 Jahre alte Fahrer, der ihm mit einem VW entgegenkam und selbst auf die Zufahrtsstraße abbiegen wollte, erkannte das Vorhaben des Zweiradlenkers zu spät. Aufgrund der Verletzungen durch den Radsturz musste der 70-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sigmaringen

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro hat derjenige verursacht, der in der Zeit von Dienstagabend gegen 20.00 Uhr bis Mittwochmorgen um 11.00 Uhr einen roten Mitsubishi in der Bittelschießer Straße angefahren hat. Der Wagen war im fraglichen Zeitraum auf Höhe der Einmündung in die Hohenstaufenstraße geparkt. Erste Spuren deuten auf den Fahrer eines weißen Kleintransporters als Verursacher hin. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet unter Tel. 07571/ 104-0 um Hinweise.

Schwenningen

Scheibe an Kiosk des Sportvereins eingeworfen

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Dienstagmorgen um 10.45 Uhr und Mittwochmorgen zur selben Zeit mit einem etwa kindskopfgroßen Stein eine Scheibe des Kiosks zwischen den Spielfeldern auf dem Sportgelände am Staudenbühl eingeworfen. Entwendet hat der Täter nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt der ermittelnde Polizeiposten Stetten a. k. M. entgegen.

Mengen

Am Dienstag oder Mittwoch sind in der Straße "Bei der Linde" vier Autos zerkratzt worden. Der Täter beschädigte mit einem spitzen Gegenstand an drei Wagen die Motorhauben und an einem die Fahrzeugseite. Den Schaden, den er damit angerichtet hat, wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Herbertingen

Ohne Führerschein und mit gefälschtem Kennzeichen erwischt

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr hat die Polizei Bad Saulgau einen Autofahrer kontrolliert, der ohne Führerschein und zudem mit einem gänzlich gefälschten Kennzeichen unterwegs war. Der 60 Jahre alte Mann hatte Kennzeichen eines bereits abgemeldeten Wagens für den Opel verwendet, die er mit einem gefälschten Zulassungsstempel und einer nachgemachten Plakette der Hauptuntersuchung versah. Da der Mann bereits zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis am Steuer saß, wurde das Auto polizeilich beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell