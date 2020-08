Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter zwischen 1. und 12. August an einem in Höhe des Gebäudes Albert-Schweitzer-Straße 14 abgestellten Audi A5 mit einem spitzen Gegenstand beide Fahrzeugtüren sowie die Kotflügel zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Betrunkener beschäftigt Polizei

Bis in die Abendstunden hat ein alkoholisierter 51-Jähriger am Mittwoch Beamte des Polizeireviers beschäftigt. Der Mann hatte zunächst gegen 13.45 Uhr auf der Terrasse einer Wohnung in der Wasenöschstraße randaliert und wollte Zutritt zu der Wohnung seiner Ex-Freundin. Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die herbeigerufene Polizei kam der Betrunkene, dessen Alkoholtest über 3,5 Promille ergab, den ihm erteilten Platzverweis nach. Nachdem der 51-Jährige noch zweimal zu der Wohnung zurückkehrte und den Anweisungen der Polizisten keine Folge leistete, mussten diese den Mann schließlich in Ausnüchterungsgewahrsam nehmen.

Friedrichshafen

Gäste angepöbelt

Psychische Auffälligkeiten zeigte eine 31-Jährige, die in der Nacht zum heutigen Donnerstag von Beamten des Polizeireviers in eine Fachklinik gebracht werden musste. Die Frau, die möglicher Weise unter Betäubungsmitteleinfluss stand, hatte in einem Lokal Gäste angepöbelt und sich geweigert, die Gaststätte zu verlassen. Im Beisein der hinzugerufenen Polizei, versuchte die 31-Jährige nach dem Verlassen des Lokals mehrfach auf die Straße zu springen, um vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer anzuhalten.

Friedrichshafen

Vermeintlicher Gasgeruch

Einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz löste die Feststellung von Gasgeruch eines Passanten am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr am Romanshorner Platz aus. Nachdem die Bahnunterführung, wo der gas- bzw. benzinähnliche Geruch deutlich wahrzunehmen war, gesperrt worden war, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass in der dortigen Tiefgarage bei der Erneuerung der Fahrbahnoberfläche ein Klebemittel verwendet wurde, das den intensiven Geruch verursachte. Als die temporär abgeschaltete Belüftungsanlage wieder in Betrieb genommen wurde, konnte der betreffende Geruch verstärkt im Bereich der Unterführung wahrgenommen werden. Eine Gesundheitsgefahr bestand jedoch nach Auskunft der Feuerwehr und der Baufirma nicht.

Friedrichshafen

Gestürzter Pedelec-Fahrer

Mit einem gebrochenen Schlüsselbein endete der Sturz eines 42-jährigen Pedelec-Fahrers am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in der Zeppelinstraße. Der Mann war auf dem rechten baulich von der Straße abgetrennten Radweg stadteinwärts gefahren und hatte seinen Angaben zufolge einem querenden Tier ausweichen müssen. Hierbei sei er auf den Grünstreifen geraten und habe die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Da die Polizei bei dem Zweiradfahrer Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellte, ein Alkoholtest ergab nahezu ein Promille, musste sich der 42-Jährige, der vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, einer Blutprobe unterziehen.

Friedrichshafen

Streit artet aus

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer im Spiel war, wurde die Polizei in der Nacht zum heutigen Donnerstag in die Oberhofstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich gegen 00.50 Uhr drei Männer im Alter von 42, 44 und 56 Jahren bei einer Sitzbank aufgehalten und Alkohol konsumiert. Als Anwohner Ruhe eingefordert haben sollen, sei es zunächst zu einem verbalen Streit mit einem 21-Jährigen gekommen, der letztlich in eine Schlägerei ausartete. In der en Verlauf soll der junge Mann in die Wohnung zurückgegangen sein und sich ein Messer geholt haben, mit dem er dem 41-Jährigen eine leichtere Verletzung am Oberaschenkel zugefügt haben soll. Beim Eintreffen der Beamten, war der Verletzte jedoch nicht mehr anzutreffen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang der Auseinandersetzung und der beteiligten Personen dauern an.

Friedrichshafen

Lkw-Lenker übersieht Autofahrerin

Zunächst nicht bemerkt hat ein 43-jähriger ausländischer Lkw-Lenker, dass er am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Colsmanstraße mit einem Fremdschaden von rund 3.000 Euro verursacht hatte. Der Mann hatte mit seinem Fahrzeugtransporter rangiert, um nach rechts auf die 'B 31 abbiegen zu können. Hierbei übersah er allerdings eine 39-jährige Skoda-Fahrerin und schob mit dem Auflieger deren Fahrzeug rückwärts. Die Pkw-Lenkerin hupte zwar, der 43-Jährige konnte dies jedoch wohl nicht zuordnen, weshalb er seine Fahrt fortsetzte. Als die geschädigte Autofahrerin den Lkw-Lenker kurze Zeit später auf der Bundesstraße durch mehrfaches Hupen auf sich aufmerksam machen konnte, hielt der Mann an. Durch den Unfall wurde nicht nur der Pkw der Frau in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch der Auflieger mit einem geladenen Auto.

Langenargen

Geldkassette entwendet

Die an einem mobilen Obststand in der "Untere Seestraße" angeschraubte Geldkassette mit rund 30 Euro Bargeld hat ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag kurz vor 13 Uhr entwendet. Der Unbekannte, der von einer Zeugin noch bis zur Ecke Friedrichshafener-/Klosterstraße verfolgt werden konnte, flüchtete mit einem dunklen Damenfahrrad mit tiefem Einstieg, an dem ein schwarzer Fahrradkorb angebracht ist. Der Dieb ist etwa 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und schlank, hatte lange, schwarze, zu einem Dutt gebundene Haare und dürfte aus den Maghreb-Staaten stammen. Er trug ein schwarzes Achsel-Shirt, eine kurze Hose und führte einen blauen Stoffbeutel mit sich. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/93160, aufzunehmen.

Langenargen

Von Traktor überrollt

Schwere Verletzungen erlitt ein 67-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr bei einem Arbeitsunfall. Der Mann hatte offensichtlich Reparaturarbeiten an einer angehängten landwirtschaftlichen Spritzmaschine bei einer Lagerhalle vorgenommen, als sich aus bislang unbekannter Ursache der Traktor löste und den 67-Jährigen überrollte. Ein Spaziergänger, der auf den Verletzten aufmerksam wurde, holte einen benachbarten Landwirt zu Hilfe, der auf Wunsch des 67-Jährigen diesen nach Hause brachte. Von dort wurde der Rettungsdienst alarmiert, der den Mann, der mehrere Frakturen und vermutlich innere Verletzungen erlitt, ins Krankenhaus brachte.

Langenargen

Betrunkener Radfahrer

Erheblich alkoholisiert war ein 33-jähriger Radfahrer, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Langenargen überprüft wurde. Die Beamten veranlassten bei dem alkoholisierten Zweiradfahrer, der ihnen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war und dessen Alkoholtest über 2,3 Promille ergab, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Immenstaad

Radfahrerin stürzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 55-jährige Radfahrerin am Mittwochabend gegen 16.45 Uhr nach einem Verkehrsunfall bei Immenstaad vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Hagnau gefahren und hatte sich nach einem Auto umgedreht, dessen Lenker den landwirtschaftlichen Weg befuhr. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Die 55-Jährige, die kurzzeitig bewusstlos war, erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht.

Überlingen, Hagnau und Markdorf

Verkehrskontrollen

Das Polizeirevier Überlingen hat am Mittwoch im Stadtgebiet von Überlingen und Markdorf sowie in der Gemeinde Hagnau mehrere Kontrollstellen eingerichtet und den Straßenverkehr überwacht. Insgesamt mussten 53 Kraftfahrzeugführer angezeigt werden, weil allein 22 von ihnen während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefonierten und 20 den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Zehn Radfahrer fuhren verbotswidrig durch die Fußgängerzone.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall

Ein 35-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch zur Mittagszeit eine 70-jährige Fußgängerin angefahren und leicht verletzt. Der Unfallverursacher befuhr die Badener Straße in Richtung Obersiggingen und erfasste mit seinem Fahrzeug die Frau am dortigen Fußgängerüberweg aus bislang ungeklärter Ursache. Diese stürzte auf die Fahrbahn und wurde vom verständigten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Markdorf

Platzverweise

Zwei Männer im Alter von 26 und 50 Jahren haben sich am Mittwoch in der Hauptstraße auf dem Platz vor der Sparkasse aufgehalten und zahlreiche Fußgänger lautstark angesprochen und angepöbelt. Nachdem sie von den verständigten Polizeibeamten kontrolliert wurden, sich aber weiterhin ungebührlich verhielten, wurde den zwei mutmaßlich alkoholisierten Männern ein Platzverweis erteilt, dem sie nur widerwillig nachkamen.

Markdorf

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag gegen 14.50 Uhr auf der B 33 in Hepach den Ford einer 76-Jährigen gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Während die Geschädigte aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens an der Einmündung zur B 33 warten musste, überholte der Unfallverursacher, aus Richtung Markdorf kommend, mehrere Fahrzeuge und streifte beim Einscheren den Ford der älteren Frau. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 1.200 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Markdorf

Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Berufsschulzentrum in der Ensisheimer Straße eine Glastür eingeschlagen und das Schulgebäude betreten. Parallel hierzu wurden ein Fenster und ein in der Nähe abgestellter Anhänger mit grüner Farbe beschmiert. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter/ Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell