PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

(Bad Wurzach) 85-jähriger Autofahrer bei Unfall verletzt

Ein 85-jähriger Autofahrer hat einem Kleintransporter am Dienstagnachmittag auf der L314 zwischen Bad Wurzach und Mennisweiler die Vorfahrt genommen. Bei dem Unfall verletzte sich der Verursacher leicht.

Gegen 16.30 Uhr bog der betagte Mann, aus Richtung Maiers kommend, nach links in die L314 ab. Dabei übersah er einen von rechts aus Bad Wurzach kommenden Lieferwagen, nahm ihm die Vorfahrt und rammte ihn rechts. Bei dem Unfall verletzte sich der 85-Jährige leicht. Zur weiteren Behandlung brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. Der Ford des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

(Ravensburg) Bauarbeiter streiten sich

Bei einer handgreiflichen Streiterei zwischen zwei Bauarbeitern in der Schlierer Straße sind beide Beteiligte leicht verletzt worden. Zuerst warf der ältere der Beiden (58) seinem Kontrahenten einen kleinen Stein ins Gesicht und traf ihn an der Nase, wobei eine oberflächliche Verletzung entstand. Sein 51-jähriger Streitgegner trat ihm daraufhin in den Unterleib und versetzte ihm einen Nackenhieb. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt gegen die zwei Streithähne wegen Körperverletzung.

(Ravensburg) Blutende Nase nach Fausthieb

In der Nacht zum Sonntag hat ein 29-jähriger Mann dem Besucher einer Gaststätte in der Marktstraße die Nase blutig geschlagen. Gegen 1.30 Uhr rempelte der Tatverdächtige den 30-Jährigen im Vorbeigehen an. Als der Gast nach dem Grund fragte, schlug ihm sein Gegenüber die Faust ins Gesicht. Folgen waren eine kaputte Brille und ein Cut auf der Nase. Der Schläger wird wegen Körperverletzung angezeigt.

(Grünkraut) Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

Auf der B32 bei Staig sind am Dienstagmorgen nach einer Vorfahrtsmissachtung zwei Renaults heftig zusammengestoßen. Die zwei Beteiligten wurden leicht verletzt.

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 78-jährige Unfallverursacher mit seinem Renault Captur aus Richtung Staig auf die Bundesstraße. Dabei übersah er einen auf der B32 von Gullen her kommenden Renault Zoe. Bei der heftigen Kollision entstand ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro. Der 78-Jährige und seine 60-jährige Unfallgegnerin erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

(Isny) "Heil Hitler" Rufe in der Bergtorstraße

Am späten Dienstagabend hat ein polizeibekannter Mann in der Bergtorstraße mehrfach und lautstark "Heil Hitler" gerufen. Der 41-Jährige stand dabei in unmittelbarer Nähe einer von ausländischen Mitbürgern betriebenen Gaststätte, die gut besucht war. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits weg. Wegen der verbotenen Ausrufe wird der 41-Jährige von der Kriminalpolizei angezeigt.

(Wangen) Angriffslustiger Mann bedroht Polizisten

Ein unter der Einwirkung berauschender Mittel stehender Mann hat am Dienstagmittag zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz massiv bedroht und Widerstand geleistet.

Der 36-jährige hatte zuvor angedroht, sich umzubringen, weshalb die Polizei zur Hilfe gerufen wurde. Die Streife traf den sichtlich berauschten Betroffenen zu Hause an. Der Mann wurde sofort aggressiv, als er die Polizei erkannte und baute sich vor den Gesetzeshütern auf. Zunächst gelang es, den 36-Jährigen etwas zu besänftigen. In der Küche griff er plötzlich in eine Schublade mit Messern, worauf die Polizisten sofort zupackten. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann vehement. Nachdem die Handschließen geklickt hatten, wurde der Wüterich beleidigend und drohte den Beamten damit, sie umzubringen. Weil der unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung stehende Täter zudem verdächtigt wird, unmittelbar vor dem Polizeieinsatz mit seinem Auto gefahren zu sein, wurde ihm noch im Rettungswagen von einem Arzt Blut abgenommen. Einen Führerschein besitzt der 36-Jährige nicht. Nach dem Vorliegen des Untersuchungsergebnisses und dem Abschluss der Ermittlungen wird er sich wegen seiner "Rauschtaten" verantworten müssen.

(Vogt) Unfallflucht im Silcherweg

In der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, ist im Silcherweg ein VW Bus angefahren und beschädigt worden. Ein unbekanntes Auto stieß vermutlich beim Rangieren gegen die am Heckträger abgebrachte Metallkiste. Der Träger und die Heckklappe waren danach verbeult. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07529 97156 0).

(Wangen) Jugendliche werfen mit Flaschen

Zwei Jugendliche haben am späten Dienstagabend in der Franz-Walchner-Straße mit Flaschen um sich geschmissen. Das Duo holte sich die "Wurfgeschosse" aus einem Container. Sie warfen die Flaschen auf die Straße und gegen ein Wohnhaus. In Gegenwart der Eltern gab es eine klare Ansage der Polizei. Ein Schaden entstand nicht. Die beiden Jungs wurden angehalten, die Scherben zu entfernen und sich bei der Hausbesitzerin zu entschuldigen.

(Ebenweiler) Vergessene Kerze verursacht Balkonbrand

Eine vergessene Kerze hat am Dienstagmorgen in der Gupfengasse Deko-Artikel entzündet. Das Feuer griff auf den hölzernen Balkon über. Durch die Rauchentwicklung wurde der Wohnungsinhaber so rechtzeitig auf den Brand aufmerksam, dass er ihn noch selbst löschen konnte. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

(Bad Waldsee) Auto brennt

Am Dienstagmittag ist in der Steinstraße ein Mercedes in Brand geraten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge führte ein Mangel an Motorenöl zu einer Überhitzung des Antriebs. In der Folge kam es zu einem Motorbrand, der von einem Anwohner mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpft wurde. Die Feuerwehr besorgte den Rest. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Bei den Löscharbeiten blies es den Löschstaub in die Halle einer angrenzenden Firma. Die Reinigung muss durch eine Fachfirma erfolgen. Hier werden weitere Kosten entstehen, die dem Brandschaden zuzurechnen sind.

