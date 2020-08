Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Melddungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Beleidigungen und Diebstahl - Mann in Polizeigewahrsam

In Gewahrsam genommen hat eine Polizeistreife Dienstagnacht gegen 23 Uhr einen Mann am Stadtbahnhof. Der 24-Jährige war zuvor aufgefallen, weil er einer 19-jährigen Bekannten Bargeld sowie den Wohnungsschlüssel gestohlen hat. Da er sie zudem lautstark beleidigte, rief die Frau die Polizei. Wie die Polizeistreife bei der Kontrolle des stark betrunkenen Mannes feststellte, war ihm in der Vergangenheit ein Aufenthaltsverbot für den Bahnhof ausgesprochen worden. Er war somit nicht berechtigt, sich am Bahnhof aufzuhalten. Der Mann wurde letzten Endes bis zum Folgetag in Polizeigewahrsam genommen.

Friedrichshafen

Mann randaliert in der Friedrichstraße - Zeugen gesucht

Ein 38 Jahre alter Mann hat am frühen Mittwochmorgen in der Friedrichstraße gewütet. Kurz nach 3 Uhr warf er in blinder Zerstörungswut erst eine Flasche mit Wucht gegen die Scheibe eines Lokals, zu dem ihm der Zutritt verwehrt worden war. Im Anschluss trat er die verschlossene Tür einer daneben befindlichen Gaststätte ein. Da der Mann alkoholisiert war und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die gerufenen Polizeibeamten in ein Fachklinikum. Die Feuerwehr verschloss die eingetretene Türe provisorisch. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.000 Euro. Das Polizeirevier sucht aktuell noch nach Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07541/ 701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Streit an Kasse artet aus

Im Streit darüber, wer sich an der Kasse eines Drogeriemarktes in der Friedrichstraße vorgedrängelt hat, sind zwei Männer am Montagnachmittag gegen 15 handgreiflich geworden. Als der 60-Jährige den 59-Jährigen nach vorangegangenem verbalen Streit als Arschloch betitelte, griff der Jüngere zum Handy, um die Polizei zu rufen. Der 60-Jährige schlug ihm daraufhin das Handy aus der Hand, das zu Boden fiel und dabei beschädigt wurde. Als der Ältere aus dem Geschäft flüchten wollte, hielt der 59- Jährige ihn am Arm fest. Der Festgehaltene riss jedoch am T-Shirt seines Verfolgers und verletzte ihn dadurch. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Friedrichshafen

Bestohlen und geschlagen - Polizei ermittelt gegen Männergruppe

Vor einer Gaststätte in der Uferstraße ist ein 27-Jähriger am späten Dienstagabend kurz nach 23.30 Uhr mit drei Männern aneinandergeraten. Grund des Streits war wohl, dass die Gruppe dem Mann zuvor sein Fahrrad gestohlen hatte. Als der 27-Jährige die mutmaßlichen Diebe verfolgte und stellte, rissen diese ihn an den Haaren zu Boden und schlugen ihm ins Gesicht. Seinen mitgeführten Rucksack sowie sein Rad warfen sie in den Bodensee. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und prüft nun die jeweilige Tatbeteiligung der drei jungen Männer.

Tettnang

Vandalismus auf Spielplatz

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte auf dem Spielplatz in der Straße Hoher Rain gewütet. Die Täter demontierten dort eine Parkbank und zerbrachen Glasflaschen auf dem Spielplatzgelände. Wie hoch der entstandene Schaden ist, prüft nun der Bauhof. Der Polizeiposten ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07542/ 93710 entgegengenommen.

Tettnang

Postzusteller von Hund gebissen

In Unterlangnau ist am Montagmorgen gegen 10 Uhr ein Postausträger von einem Hund angegriffen worden. Der 19-Jährige war dabei, ein Paket an der Adresse des Hundehalters abzuliefern, als das Tier angriff. Es biss den jungen Mann zweimal, sodass er Verletzungen im Oberschenkel und am Gesäß erlitt. Der hinzukommende Hundehalter pfiff das Tier zurück. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Überlingen

Mann belästigt Frau in Saunabereich

Im öffentlichen Saunabereich in Überlingen hat am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr ein Mann onaniert. Der Mann wartete dabei, bis er sich mit einer 32-Jährigen allein im Raum befand. Die Frau, die die Handlung kurze Zeit später bemerkte, alarmierte den Bademeister, welcher die Polizei verständigte. Gegen den Mann wird nun eine Anzeige vorgelegt.

Überlingen

Streit über Ruhestörung endet im Krankenhaus

Wegen der Lautstärke heftig in Streit geraten sind am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr zwei Frauen im Bereich Ottomühle. Eine 66-Jährige verständigte wegen anhaltender Ruhestörung durch ihre 43 Jahre alte Nachbarin die Polizei. Als diese die Anschrift aufsuchte, waren die beiden Frauen so lautstark im Streit, dass sie sich auch durch die Beamten kaum beruhigen ließen. Beiden Frauen musste aufgrund des Gebrülls der Gewahrsam angedroht werden. Wie sich herausstellte, hatte die 66 Jahre alte Frau kurz zuvor die Nachbarin in der Küche aufgesucht und ihr ein Messer aus der Hand gerissen. Die Frau erlitt dadurch eine tiefe Schnittwunde am Finger, wegen der sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Überlingen

Parkplatzautomaten halten Aufbruch stand

In den zurückliegenden Tagen hat ein Unbekannter offensichtlich versucht, den Parkautomaten auf dem Parkplatz an der Einmündung Askaniaweg/Strandweg aufzubrechen. Mehrere Male setzte der Unbekannte an, um mit einem Werkzeug den Automaten aufzuhebeln, was ihm allerdings nicht gelang. Das Polizeirevier Überlingen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter sowie die genaue Tatzeit geben können.

Meersburg

Maskenverweigerer angezeigt

Weil er am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr sowohl die Filialleiterin eines Lebensmittelgeschäfts in der Dr.-Zimmermann-Straße wie auch die gerufenen Polizeibeamten beleidigt hat, gelangt ein 68 Jahre alter Mann nun zur Anzeige. Der Mann wollte das Geschäft wiederholt ohne Mundschutz betreten. Als die Filialleiterin ihn darauf hinwies, dass er ohne Mund-Nase-Schutz nicht in das Geschäft dürfe, schrie er "Nazi-Parolen" herum und beleidigte die Frau. Als diese ihn des Geschäfts verwies, drohte er sie mit einem Gehstock zu schlagen. Die Frau verständigte die Polizei, die den Mann zwar zum Gehen bewegen konnte, allerdings ebenfalls beleidigt wurde. Den Tatverdächtigen erwarten nun Strafanzeigen wegen seiner verbotenen Äußerungen sowie wegen Bedrohung und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell