PP Ravensburg: (Isny) 750 Gramm Marihuana bei Verkehrskontrolle gefunden

Isny i. A. (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in einem Ortsteil von Isny haben Beamte des Polizeireviers Wangen bereits am Dienstag letzter Woche in dem überprüften Pkw ein Paket mit zirka 750 Gramm Marihuana aufgefunden.

Die Polizeibeamten kontrollierten am vergangenen Dienstagabend einen Kleinwagen in dem sich drei Männer befanden. Im Rahmen der Kontrolle konnte Marihuanageruch aus dem Pkw festgestellt werden, woraufhin die Polizeibeamten bei genauerer Nachsicht auf der Rückbank ein Paket auffinden konnten, in dem sich insgesamt rund 750 Gramm Marihuana befanden. Bei einem 29-jähriger Insassen des Pkws, der sich als Besitzer des Pakets zu erkennen gab, wurde noch am gleichen Abend eine Wohnungsdurchsuchung veranlasst. Bei der Durchsuchung konnte in der Wohnung des mutmaßlichen Täters ein vierstelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden, der vermutlich aus Drogengeschäften des 29-Jährigen herrührt. Sowohl das Paket mit dem Marihuana als auch das aufgefundene Bargeld wurden beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei sind noch im Gange.

