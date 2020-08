Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Melddungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto macht sich selbstständig

Führerlos ist am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in der Hohenzollernstraße ein Pkw gegen einen anderen geparkten Wagen gekracht. Dessen Besitzer hatte den Toyota in einer abschüssigen Parkbucht abgestellt und nicht gegen das Wegrollen gesichert. Der Pkw rollte daraufhin über die Straße und knallte mit der Front gegen einen gegenüber geparkten Dacia. Insgesamt entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Bingen

Radfahrendes Kind fährt gegen Zaunpfosten

In der Straße Stöckberg ist am Dienstagmorgen um kurz vor 11 Uhr ein junger Radfahrer gegen einen Zaunpfosten gefahren. Der 12 Jahre alte Radler war in Richtung Hornsteinstraße unterwegs und erschrak über ein entgegenkommendes Motorrad derart, dass er nach links auswich, über den Bordstein fuhr und stürzte. Während des Sturzes prallte er gegen einen Zaunpfosten und verletzte sich dabei an Armen, Knien und im Gesicht. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Sigmaringen

Betrunkene Jugendliche stehlen Verkehrszeichen

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Dienstagnacht um kurz vor 22 Uhr in der Straße In den Burgwiesen eine Absperrkette und ein Halteverbotszeichen gestohlen. Die vier Jungen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren waren alkoholisiert und hatten das Verkehrssschild und die Kette von einem Parkplatz mitgenommen. Eine Polizeistreife stellte die Jugendlichen, brachte sie zur Dienststelle und übergab sie dort ihren Eltern.

Bad Saulgau

Traktor fängt Feuer

Auf der Landstraße zwischen Bierstetten und Reichbach ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Traktor in Brand geraten. Der 77 Jahre alte Fahrer war mit der Landwirtschaftsmaschine auf dem Weg in die Werkstatt, als er kurz nach dem Ortsausgang von Bierstetten aus dem Motorraum Flammen bemerkte. Er alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Ein technischer Defekt wird als Brandursache angenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist wird nun in der Werkstatt geprüft.

