PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Stoßstange abgerissen

Stark am Fahrzeugheck beschädigt wurde am Montagabend kurz vor 17.30 Uhr ein Pkw, der auf der alten Landstraße im Einmündungsbereich mit der Straße "Herrschaftsäcker" mit einer Arbeitsmaschine zusammengestoßen ist. Die Fahrerin des Pkw war auf der bevorrechtigten Straße unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung einen an der Straßenseite geparkten Eiswagen überholte. Dies führte dazu, dass der 37 Jahre alte Fahrer eines Baggers, der in die Straße einbiegen wollte, die Frau wegen des geparkten Wagens übersah und mi deren Fahrzeug kollidierte. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Sigmaringen

Einbruch in Firmengebäude

Über das vergangene Wochenende hat ein unbekannter Täter drei Fensterscheiben eines Materiallagers in der Straße "In den Käppeleswiesen" eingeschlagen. Nachdem der Unbekannte wohl mit einem zuvor gefundenen Stuhl, den er demolierte, die Scheiben zertrümmert hatte, stieg er in das Gebäude ein. Dort nahm der Einbrecher einen schweren Metallring mit, um damit anschließend die Scheibe eines weiteren Gebäudes einzuwerfen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der verursachte Schaden wir auf etwa 800 Euro geschätzt. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0.

Sauldorf

Polizei sucht Zeugen zu Überholmanöver

Erst gefährlich überholt und dann beleidigt hat am Montagnachmittag gegen kurz vor 13.30 Uhr ein Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Zizenhausen und Krumbach. Der Fahrer war in einer Kolonne aus Richtung Krumbach unterwegs, als etwa 500 Meter nach dem Ortseingang eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus einer Kreisstraße in Fahrtrichtung abbog. Die Fahrerin beschleunigte nach dem Abbiegen, als plötzlich aus der ihr entgegenkommenden Kolonne ein schwarzer Kleinwagen überholte. Um einen Zusammenstoß auf ihrer Spur zu verhindern musste sie mit ihrem Ford eine Vollbremsung machen. Sie hupte, worauf der Fahrer des Kleinwagens der Frau lediglich den Mittelfinger entgegenstreckte und davonfuhr. Das Polizeirevier bittet Zeugen sowie den Fahrer des schwarzen Kleinwagens sich unter Tel. 07571/ 1040 zu melden.

Pfullendorf

10.000 Schaden nach Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand auf der Landesstraße zwischen Hattenweiler und Denkingen am Montagabend gegen 19 Uhr. Eine Autofahrerin war in Richtung Denkingen unterwegs und wollte in eine Einbuchtung fahren. Als sie mit ihrem Toyota von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte, fuhr sie gegen den Hyundai einer 26-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin sowie die 34-jährige Unfallverursacherin blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter den Kreisverkehr der Bundesstraße 32 auf Höhe des Möbelhauses Braun überfahren. Der Fahrer kam aus Richtung Altshausen und lenkte sein Fahrzeug geradeaus über den Kreisel, sodass er mehrere Warnbaken überfuhr. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Fahrer noch stark bremste, den Unfall aber nicht mehr verhindern konnte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Ostrach

Flaschenwerfer fährt betrunken Fahrrad

Nachdem er im Bereich des Rathauses mit Flaschen um sich geworfen hatte und schon mehrfach aufgrund seiner Alkoholisierung vom Fahrrad gefallen ist, haben Anwohner am Montagabend kurz nach 21 Uhr die Polizei verständigt. Diese konnte den Mann in der Wilhelmsdorfer Straße mit seinem Rad antreffen und überprüfen. Da der 21-Jährige die Beamten nicht nur beleidigte und bespuckte, sondern auch mehrfach versuchte, sich selbst zu verletzen, mussten ihn die Polizisten mit Handschließen fesseln. Nachdem sie bei dem jungen Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst hatten, brachten sie ihn in eine Fachklinik

