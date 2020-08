Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Leutkirch) Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, zwischen 18.15 Uhr und 19.45 Uhr, ist auf dem Bahnhofsparkplatz ein Opel beschädigt worden. Die den Schaden verursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und dem oder der Unfallverursachenden geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07561 8488 0).

(Ravensburg) In Schlangenlinien durch die Meersburger Straße

In der Nacht zum Montag ist einem Zeugen in der Meersburger Straße ein Opel Corsa aufgefallen, der in Schlangenlinien fuhr und schon mehrfach den Bordstein gestreift hatte. Er verständigte die Polizei, die den PKW auf dem EDEKA-Parkplatz stehen sah. Der Fahrer fehlte. Er befand sich bei der Fahrzeughalterin, die in der Nähe wohnt. Der 28-Jährige war sichtlich betrunken, aggressiv und wollte partout nicht gefahren sein. Es half ihm alles nichts. Er hatte den Autoschlüssel noch in der Hosentasche und im Auto lagen sein Geldbeutel und sämtliche Papiere. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird folgen.

(Ravensburg) Dieb im Krankenhaus - Portemonnaie und Mobiltelefon gestohlen

Am Dienstag hat ein bisher unbekannter Dieb in der Oberschwabenklinik aus zwei Krankenzimmern einen Geldbeutel mit Inhalt und ein Mobiltelefon gestohlen. Im Portemonnaie befand sich kein Bargeld. Das Telefon ist rund 600 Euro wert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der beiden Diebstähle. Ein Tatverdacht besteht bisher nicht.

(Ravensburg) Diebe wollen an die Kondome

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, versucht, den Kondomautomat in der öffentlichen Toilette am Kuppelnauplatz zu knacken. Sie scheiterten jedoch beim gewaltsamen Öffnen des Gehäuses. Es gelang ihnen nicht, an die Waren zu kommen. Am Automat entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

(Ravensburg) Skoda nimmt Mercedes die Vorfahrt

Bei einem Vorfahrtsunfall sind am Montagnachmittag bei Taldorf zwei Beteiligte leicht verletzt worden.

Kurz vor 17 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit seinem Skoda von Adelsreute in Richtung Weiherhof und dann an die Kreuzung des Gemeindevebindungsweges mit den beiden Kreisstraße 7978 und 7979. An der Kreuzung nahm er einem aus Richtung Taldorf kommenden Mercedes die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Unfallverursacher und ein Mitfahrer zogen sich bei der Kollision leichtere Verletzungen zu. Beide PKW blieben fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro.

(Ravensburg) Lastzug fährt auf Kleinwagen - Autofahrerin verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Ulmer Straße ist die Fahrerin eines Kleinwagens am Montagmorgen verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Die 52-Jährige fuhr mit ihrem Nissan Micra gegen 10.50 Uhr auf der Ulmer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung bei der Eissporthalle (Bleichestraße/Eywiesenstraße) schaltete die Ampel von grün auf gelb um, weshalb die Frau anhielt. Hinter ihr kam ein Lastzug, dessen Fahrer noch über die Kreuzung wollte. Der 25-jährige Lastwagenfahrer reagierte auf den anhaltenden Nissan zu spät und fuhr auf. Bei dem Aufprall verletzte sich die Nissanfahrerin leicht und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

(Isny) Taschendieb im Kaufhaus

Ein unbekannter Dieb hat einer 83-jährigen Kundin am vergangenen Donnerstag, zwischen 11 Uhr und 11.10 Uhr, im Norma-Markt in der Maierhöfener Straße unbemerkt die graue Einkaufstasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. In der Tasche befand sich auch die Geldbörse der betagten Frau mit Bargeld und verschiedenen Ausweisen und Berechtigungskarten. Der Polizeiposten Isny hat bislang weder eine Spur des Täters oder einen Tatverdacht. Hinweise werden unter der Rufnummer 07562 97655 0 entgegengenommen.

(Amtzell) Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Schaden

Bei einem Vorfahrtsunfall in Hinterholz sind am Montagmittag ein VW und ein Audi zusammengestoßen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Gegen 13.40 Uhr bog ein VW von Hinterholz nach links auf die Kreisstraße in Richtung Amtzell ab. Dabei übersah der 21-jährige Fahrer einen von rechts kommenden Audi und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

(Vogt) 30.000 Euro Schaden bei Küchenbrand im Brahmsweg

In der Küche eines Wohnhauses im Brahmsweg hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Ursache war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt.

Gegen 00.45 Uhr erwachte die Betroffene wegen eines Klirrens, stand auf und sah, dass es aus ihrem Wohnzimmer heraus qualmt. Durch die Glasfüllung einer Tür konnte sie erkennen, dass es in ihrer Küche brennt. Weil sie wegen des Feuers nicht mehr ans ihr Telefon kam, lief sie zu ihren Hausmitbewohnern, von wo aus die Leitstelle verständigt wurde. Die Feuerwehr rückte kurz darauf an und löschte das Feuer, das neben dem Kühlschrank ausgebrochen war. Die Polizei vermutet eine technische Brandursache. Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Aulendorf) Fahrraddieb erwischt

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag auf der B30 einen Radfahrer kontrolliert, der mit einem gestohlenen Velo unterwegs war. Das Fahrrad hatte er zuvor am Bahnhof Aulendorf gestohlen. Das Cross-Bike wurde sichergestellt. Der 19-jährige Tatverdächtige wird wegen des Diebstahls angezeigt.

(Ebenweiler) Kleine Cannabiszucht gefunden

Am Montagmittag hat die Polizei in einem Wohnhaus in Ebenweiler bei einem Mann etwas über 10 Gramm Marihuana und eine kleine Cannabiszucht beschlagnahmt. Neben dem bereits gebrauchsfertigen "Stoff" fanden die Ermittler vom Polizeiposten Altshausen neun gut gewachsene Pflanzen und insgesamt 26 Setzlinge, die der Tatverdächtige im Garten und auf dem Balkon in Töpfen hegte und pflegte. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

(Wolfegg) Umkleidekabinen durchsucht - Bargeld gestohlen

Während eines Fußballspiels in Molpertshaus hat ein unbekannter Täter am Freitag, zwischen 17.45 Uhr und 19.20 Uhr, die Umkleidekabine in der alten Schule durchsucht und aus den Sporttaschen der Spieler insgesamt 230 Euro Bargeld gestohlen. Sonstige Wertegenstände interessierten den Dieb nicht.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Schule gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 6666).

(Weingarten) Bücherbox gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag, zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr, eine beim Tor zum Kreuzbergweiher aufgestellte Bücherbox samt Inhalt gestohlen. In der Holzbox lagen zirka 20 Bücher. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0751 803 6666 entgegengenommen.

(Fronreute) Unfallflucht in der Blitzenreuter Steige

Auf dem Parkplatz beim Appartementhaus Lamm ist am Sonntagabend ein Opel Adam angefahren und beschädigt worden. Unfallzeit war zwischen 18.50 Uhr und 19 Uhr. Die den Unfall verursachende Person kam ihrer Meldepflicht nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden (Telefon 0751 803 6666).

(Altshausen) Abbiegeunfall an der Abzweigung Dornahof - Verursacher hat fast 2,9 Promille

An der Abzweigung von der L286 zum Dornahof sind am Samstagabend zwei PKW zusammengestoßen, nachdem der betrunkene Unfallverursacher nicht auf den Gegenverkehr geachtet hatte. Beide Männer wurden leicht verletzt.

Gegen 20.15 Uhr bog ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem Volkswagen von der Landstraße nach links in Richtung Dornahof ab. Dabei übersah er einen mit hoher Geschwindigkeit entgegenkommenden BMW. Die beiden Autos stießen zusammen. Nach der Kollision waren die zwei Fahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er hatte getrunken. Nach einem Testergebnis von 2,86 Promille Atemalkohol führte an der Blutentnahme kein Weg mehr vorbei. Logische Folge war die Führerscheinbeschlagnahme. Die beiden Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

