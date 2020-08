Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseeekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gestürzte Pedelec-Fahrerin

Leichte Verletzungen hat sich eine 46-jährige Pedelec-Fahrerin am Montagabend gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der "Untere Mühlbachstraße" zugezogen. Die Frau war von Friedrichshafen kommend in Richtung Schnetzenhausen unterwegs und hatte vom Fahrradschutzstreifen auf den Gehweg wechseln wollen. Hierbei verpasste sie jedoch den abgesenkten Bordstein und blieb deshalb mit dem Vorderrad am Randstein hängen. Bei ihrem anschließenden Sturz auf die Fahrbahn prallte sie gegen die Motorhaube eines Pkw, dessen 68-jähriger Fahrer sich gerade in Höhe der Zweiradfahrerin befand. Die 46-Jährige, die Schürfwunden und Prellungen erlitt, konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1.500 Euro.

Friedrichshafen

Unfallflucht rasch geklärt

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle muss sich ein 53-jähriger Autofahrer verantworten, der am Montagnachmittag gegen 15 Uhr einen in der Charlottenstraße abgestellten Jeep angefahren hat. Obwohl er dabei einen Fremdschaden von mehreren hundert Euro verursacht hatte, fuhr der Verursacher anschließend weiter. Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch das abgelesene Kennzeichen dem Geschädigten mitteilen, woraufhin es Beamten der Polizeiinspektion Lindau gelang, den verantwortlichen Fahrzeugführer zu ermitteln.

Friedrichshafen

Beifahrerin erleidet Panikattacke

Nur mit Hilfe der Polizei konnte ein 40-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr aus einer hilflosen Lage befreit werden. Der Mann hatte die B 31 in Richtung Überlingen befahren, als seine an Klaustrophobie leidende Partnerin beim Anblick des Mauernriedtunnels eine Panikattacke erlitt. Der Pkw-Lenker war deshalb gezwungen vor dem Tunnel anzuhalten, wo er aber aufgrund des starken Verkehrsaufkommens nicht wenden konnte. Eine zu Hilfe gerufene Streifenwagenbesatzung hielt daraufhin kurzfristig den Verkehr an, um dem Autofahrer das Wenden zu ermöglichen. Mit der Beschreibung, den Tunnel zu umfahren, konnte der Mann anschließend mit seiner Begleiterin die Fahrt fortsetzen.

Friedrichshafen

Ruhestörung endet in einer Fachklinik

Einen 55-Jährigen mussten Beamte des Polizeireviers am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr in Fischbach in Gewahrsam nehmen. Der Mann hatte bereits die ganze Nacht in seiner Wohnung herumgepoltert und sein Fernsehgerät derart lautstark betrieben, dass Nachbarn in ihrer Nachtruhe gestört wurden. Nachdem der 55-Jährige auf Anordnung der Polizisten zunächst den Fernseher ausgeschaltet hatte, nahm er diesen noch in deren Beisein wieder in Betrieb und polterte erneut mit den Möbeln. Da sich der 55-Jährige nicht einsichtig zeigte, blieb den Beamten letztlich nichts anderes übrig, den Mann, der sich psychisch auffällig verhielt, in Gewahrsam zu nehmen und in eine Fachklinik zu bringen.

Langenargen

Unbekannter belästigt 15-Jährige

Als Exhibitionist ist ein unbekannter Mann am Montagnachmittag gegenüber einer 15-Jährigen an der Argen in Höhe Oberdorf aufgetreten. Das Mädchen joggte kurz vor 13 Uhr auf dem linken Kiesweg von Langenargen kommend in Richtung Oberdorf, als plötzlich ein Radfahrer im gleichbleibenden Abstand hinter ihr herfuhr. Nachdem sich die 15-Jährige umgedreht hatte, schloss der Mann auf und fuhr neben der Joggerin her. Hierbei bemerkte diese, dass der Unbekannte seine Jogginghose heruntergezogen hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Von dem Exhibitionisten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 30 Jahre alt, dunkelbraune bis schwarze, zusammen gebundene, längere Haare, trug eine lange Jogginghose und ein Oberteil mit weißen Streifen. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Kressbronn

Vorrang missachtet

Mit einem gebrochenen Sprunggelenk musste ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr nach einem Verkehrsunfall bei Kressbronn vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte den baulich abgetrennten Radweg vom Kreisverkehr in Richtung Kochermühle befahren und war, nachdem der Radweg endete, in den bevorrechtigten Gemeindeverbindungsweg eingefahren. Hierbei missachte er den Vorrang einer 54-jährigen Autofahrerin, die den Radfahrer mit ihrem Pkw erfasste. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von über 4.000 Euro.

Kressbronn

E-Bike gestohlen

Ein verschlossen abgestelltes E-Bike der Marke Haibike, Modell Hard Nine 10.0, im Wert von rund 4.500 Euro hat ein unbekannter Täter am vergangenen Samstag zwischen 21 und 24 Uhr auf dem Steg 1 des Jachthafens Ultramarin in Gohren entwendet. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen E-Bikes (Farbe mattschwarz/rot, Rock Shox Federgabel, 29-Zoll-Räder, Yamaha-Akku, Rahmennummer AV 17501637) geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Durch Wasserbombe verletzt

Von den Insassen eines Pkw ist ein Zeitungsausträger in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 02.20 Uhr mit Wasserbomben in der Tettnanger Straße kurz vor der Einmündung in die Hauptstraße beworfen und dabei am Auge verletzt worden. Wie der Geschädigte schilderte, war er aus seinem Auto ausgestiegen, als ein dunkler Pkw aus Richtung Tettnang kommend an ihm vorbeifuhr. Der Fahrer des Autos wendete kurz darauf und während er erneut an dem Zeitungsausträger vorbeifuhr, öffneten die Insassen die Fenster und bewarfen ihn aus dem fahrenden Pkw heraus mit Wasserbomben. Der leicht Verletzte musste von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Personen, die Hinweise zu dem dunklen Auto und dessen Insassen geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, aufzunehmen.

Bermatingen

Auto macht sich selbstständig

Offensichtlich nicht ordnungsgemäß gesichert hatte eine Autofahrerin ihren BMW, den sie am Montagabend gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße abstellte. Kaum hatte die Pkw-Lenkerin ihr Fahrzeug verlassen, hörte sie einen Knall und musste feststellen, dass ihr Auto weggerollt und gegen einen Zaun geprallt war. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Überlingen

Versuchter Einbruch

Wie am Montag durch einen Sicherheitsdienst festgestellt wurde, hat ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende versucht, das Haupttor zu den Rosennobelgärten in der Krummebergstraße aufzubrechen. Der Unbekannte hatte bereits an dem massiven Holztor mit einem Werkzeug gehebelt, dann aber sein Vorhaben aufgegeben. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Personen, die am Samstag oder Sonntag Verdächtiges bei dem Eingangstor beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 17-Jährigen, der am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr einem 14-Jährigen beim Bahnhof in der Wiestorstraße einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und gegen den Oberschenkel getreten hat. Der dem Jugendlichen und seinen Begleitern bekannte Tatverdächtige flüchtete anschließend. Der verletzte 14-Jährige wurde von einem Familienangehörigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Sipplingen

Alkoholisierte Autofahrerin

Nicht mehr ganz nüchtern war eine 56-jährige Autofahrerin, die in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 1 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in Sipplingen angehalten und kontrolliert wurde. Nach einem Alkoholtest, der nahezu 0,5 Promille ergab, untersagten die Beamten die Weiterfahrt der Frau und zeigten sie an. Diese hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Owingen

Gegen Leitplanke geprallt

Mit leichten Verletzungen musste eine 19-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der L 195 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die junge Frau war mit ihrem Renault Twingo in Richtung Herdwangen gefahren und vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Straße ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der 19-Jährigen musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

