Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Erneut Öl in der Donau

Mit einer mobilen Ölsperre hat die Feuerwehr gestern Abend die Ausbreitung eines Ölfilmes auf der Donau verhindert. Gegen kurz nach 21 Uhr fiel der Film im Bereich des Bootshauses in der Burgwiesen auf, woraufhin die Feuerwehr verständigt wurde. Wie sich bei einer Überprüfung herausstellte handelte es sich um Rückstände des Ende Juli in die Donau gelaufenen Altöls, die noch im Bereich eines Kontrollschachtes zurückgeblieben waren. Durch den gestrigen Starkregen wurden diese in die Donau gespült. Zur Säuberung des Wassers pumpten die Feuerwehrleute, die mit fünf Fahrzeugen und einem Boot im Einsatz waren, etwa 1000 Liter Öl-Wasser-Gemisch ab.

Sigmaringen

Alkoholisierter Pkw-Lenker streift Straßenschild

Ein Autofahrer, der offensichtlich zu viel Alkohol getrunken hatte, musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Zuvor hat der 61 Jahre alte Audifahrer in der Hornsteiner Straße ein Straßenschild touchiert. Als Zeugen den Vorfall der Polizei meldeten, besuchte diese den Halter des Wagens zuhause. Schnell stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Der 61-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Veringenstadt

Traktor geht in Flammen auf

In Brand geraten ist am Sonntagabend um 17.30 Uhr ein Traktor samt angehängter Ballenpresse. Grund des Feuers war ein Messer, das sich aus der Großpackenpresse löste. Das gelöste Messer verhakte sich und begann zu glühen, was letztendlich zu dem Feuer führte. Die Wehrleute der freiwilligen Feuerwehr hatten den Brand schnell gelöscht. Sie waren mit drei Fahrzeugen am Brandort. Schaden entstand laut bisherigen Erkenntnissen keiner.

Gammertingen

Neue Schmierereien

An insgesamt mehr als 20 Stellen hat ein 28-Jähriger mit einem Farbstift am Sonntag Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt angebracht. Der junge Mann war bereits im Laufe der vergangenen Woche aufgefallen, weil er Gegenstände durch Farbstift beschädigte. Unter anderem bemalte der Tatverdächtige ein Auto, sodass an dem Citroen ein Schaden von mehr als 1.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt gegen den Mann.

Leibertingen/ Meßkirch

Einbrecher unterwegs

Zum dritten Mal in den letzten Wochen sind Einbrecher am frühen Sonntagmorgen in das Schützenhaus in Thalheim eingestiegen. Die Täter schlugen mit einer Eisenstange eine Scheibe ein und kletterten ins Innere. Gelohnt hat sich der Einbruch für die Täter nicht. Insgesamt erbeuteten sie lediglich Bargeld in Höhe von wenigen Euro. Die Ermittler vom Polizeirevier Sigmaringen gehen derzeit davon aus, dass die Täter auch für die Einbrüche in das Schützenhaus in Leibertingen (wir berichteten) und in ein Autohaus in Meßkirch verantwortlich sind. Ins Autohaus gelangten die Diebe in derselben Nacht, indem sie auch hier eine Scheibe einschlugen. Ob dort etwas fehlt, wird derzeit noch geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell