PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

(Bad Waldsee) Unbekannter Mann masturbiert vor Joggern

Am Samstagmorgen hat ein unbekannter Mann am Ufer des Stadtsees vor zwei Joggern masturbiert.

Am frühen Morgen fiel der etwa 30 Jahre alte Mann kurz hintereinander einer Frau und einem Mann auf, die um den Stadtsee liefen. Er saß auf einer Parkbank, hatte seine dunkelblaue, kurze Sporthose heruntergezogen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Beide sprachen den Mann auf dessen ungebührliches Verhalten hin an und verständigten die Polizei. Bis zu deren Eintreffen war er allerdings verschwunden. Die Beschreibung: zirka 170 cm groß, schwarzes Haar, kurz geschnitten, Schnauzbart, behaarter Bauch, sichtbares Tattoo, insgesamt südländisches Erscheinungsbild. Neben der kurzen Hose trug der Unbekannte ein bräunliches T-Shirt mit Musterung oder Bildern.

Die Kriminalpolizei Ravensburg ermittelt und sucht Zeugen, denen der Exhibitionist am Samstagmorgen noch vor 8 Uhr im Bereich Stadtsee aufgefallen ist. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 0751 803 4444.

(Ravensburg) E-Bike gestohlen

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in Oberhofen, Wohngebiet Stegwiesen, aus einer Garage ein schwarzes E-Bike der Marke KTM gestohlen. Das Fahrrad fehlt samt Schloss und Ladegerät. Wer im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder das gestohlene Fahrrad mit seinem neuen Benutzer gesehen hat, wird gebeten, mit dem Polizeirevier Ravensburg Verbindung aufzunehmen (Telefon 0751 805 3333).

(Ravensburg) 75-jähriger Radfahrer stürzt

In der Nacht zum Sonntag ist im Ummenwinkel ein 75 Jahre alter Pedelecfahrer gestürzt. Mit schweren Verletzungen kam er ins Krankenhaus.

Zeugen sahen den Mann gegen 00.15 Uhr bei der Skateranlage verletzt auf dem Gehweg liegen und verständigten die Polizei. Wie sich herausstellte, kam der Mann zuvor aus der Brühlstraße und stürzte im Ummenwinkel aus noch nicht geklärter Ursache. Der 75-jährige schlug mit dem Kopf auf, verletzte sich dabei schwer und wurde am Unfallort von Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Weil bei einem Atemalkoholtest festgestellt wurde, dass der Mann leicht alkoholisiert ist, wurde ihm im Krankenhaus gleich Blut abgenommen, um den Trunkenheitsgrad festzustellen. Sachschaden entstand nicht.

(Ravensburg) Rasante Autofahrerin ist betrunken

In der Ravensburger Straße ist einer Polizeistreife am Sonntag gegen 1.10 Uhr ein Renault Clio aufgefallen, der mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts fuhr. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte die Fahrerin in der Hindenburgstraße kontrollieren. Die 62-Jährige stieg unsicher aus ihrem Wagen aus, wollte aber nur wenig getrunken haben. Während der Blutentnahme im Krankenhaus stolperte sie mehrmals über einen Stuhl, was darauf hindeutete, dass sie doch mehr getrunken hatte als angegeben. Das Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung wird den tatsächlichen Alkoholisierungsgrad zeigen. Um eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird die 62-Jährige nicht herumkommen.

(Ravensburg) Homosexueller Mann von Unbekanntem angegriffen

In der Nacht zum Samstag ist in der Schussenstraße ein homosexueller Mann in einer Gaststätte von einem Unbekannten attackiert und leicht verletzt worden.

Gegen 3 Uhr hielt sich das 26-jährige Opfer zusammen mit Zeugen in einer Kneipe auf, als er vom späteren Täter angesprochen wurde. Im Verlauf des zunächst normal geführten Gesprächs wurde dann klar, dass der 26-Jährige homosexuell ist. Das brachte seinen Gesprächspartner in Rage. Er begann, sein Gegenüber zu beschimpfen und zu beleidigen. Einige Gäste konnten es sich nicht verkneifen, den Unbekannten auch noch anzufeuern. Der Geschädigte verließ mit seinen Freunden deshalb die Gaststätte. Sein Gegner kam ebenfalls nach draußen, beleidigte ihn weiter und versuchte, ihn am Hals zu packen. Der Angegriffene konnte jedoch ausweichen, worauf ihm eine Flasche hinterher flog. An der Stelle griff eine Bekannte des Opfers ein, die versuchte, den Angreifer aufzuhalten. Der Mann schüttete ihr daraufhin sein Getränk ins Gesicht und versetzte ihr einen Faustschlag in die Magengrube. Danach schlug der Angreifer nach dem 26-Jährigen und traf ihn am Hinterkopf. Beide Opfer wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden. Nach seiner Aktion flüchtete der Täter über die Grünanlagen in Richtung Breite Straße/Bahnhof. Die Beschreibung: zirka 175 cm groß, kräftig, muskulös. Er sprach deutsch mit Akzent. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er ein weißes T-Shirt und ein schwarzes Basecap trug.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 3333).

(Ravensburg) Brandalarm in Seniorenzentrum

Als "Falschmeldung" stellte sich der Alarm eines Rauchmelders heraus, der am späten Sonntagabend die Feuerwehr in die Adolf-Kolping-Straße rief. Die Brandbekämpfer lokalisierten den Alarmgeber im zweiten Obergeschoss, konnten aber schnell Entwarnung geben, nachdem weder Feuer noch Rauch festzustellen waren. Es ist von einem technischen Defekt auszugehen.

(Wangen) Einbrecher klauen Ziehorgel

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Deuchelried haben die Täter eine Ziehorgel mitgenommen.

Zwischen dem vergangenen Mittwoch und Sonntag traten die Eindringlinge zunächst eine Plexiglasscheibe am Wintergarten des im "Hag" stehenden Hauses ein, bevor sie mit einer Axt eine Fenstertür aus den Angeln hoben und dann nach innen drückten. Außer der Ziehharmonika samt Koffer fehlte nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

(Wangen) Alkoholisierter Autofahrer hat keinen Führerschein

Mit 1,86 Promille Atemalkohol ist ein 40-jähriger Mann in der Nacht zum Montag noch Auto gefahren. Die nächtliche Alkoholfahrt kam nach einem häuslichen Streit in ans Tageslicht, bei dem der Mann auch handgreiflich geworden sein soll. Nach dem Genuss einer nicht unerheblichen Biermenge stieg der Betroffene in sein Auto, fuhr mit unbekanntem Ziel weg und kehrte später wieder zurück. In der Folge kam es zu der Streiterei, deren genauer Verlauf noch zu ermitteln ist. Um weiteren Auseinandersetzungen vorzubeugen, erteilte die Polizei dem 40-Jährigen einen Platzverweis. Den Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, da er keinen besaß. Anzeigen wegen einer Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis werden folgen.

(Wangen) Alkoholisierter Rollerfahrer stürzt

In der Nacht zum Sonntag ist in Primisweiler ein 29-jähriger Motorrollerfahrer gestürzt.

Zeugen fanden den jungen Mann gegen 00.25 Uhr in der Tettnanger Straße auf dem Boden liegend und verständigten die Leitstelle. Als die Polizei eintraf und den Gestürzten ansprach, reagierte dieser aggressiv, wurde renitent und handgreiflich. Daraufhin legten ihm die Beamten Handschließen an. Einen Atemalkoholtest wollte der 29-Jährige zunächst nicht durchführen, willigte später aber ein (Ergebnis: 1,32 Promille). Nach der Blutentnahme im Krankenhaus trat er zu Fuß den Heimweg an. Den Motorroller sicherte die Polizei. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt und seinem widersetzlichen Verhalten verantworten.

(Aichstetten/A96) Rücksichtsloser Überholer bremst Hyundai aus

Ein rücksichtsloser Schnellfahrer hat am Sonntagabend auf der Autobahn in Richtung Lindau einen Hyundai, nach vorangegangenem Drängeln, rechts überholt und dann ausgebremst. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Der von dem Überholmanöver Betroffene fuhr gegen 19 Uhr auf dem Streckenabschnitt Aichstetten in Richtung Anschlussstelle Leutkirch West und setzte etwa fünf Kilometer vor der Abfahrt zum Überholen eines langsameren Autos an. Seine dabei gefahrene Geschwindigkeit betrug rund 140 km/h. Einem von hinten kommenden Mercedesfahrer war das deutlich zu langsam, was dieser durch nahes Auffahren und wildes Gestikulieren signalisierte. Als der 21-jährige Hyundai-Fahrer keine Anstalten machte, seinen Überholvorgang abzubrechen, zog der Drängler seinen in der Schweiz (Kanton Thurgau) zugelassenen Mercedes nach rechts, schloss zu dem Hyundai auf und gestikulierte erneut in Richtung des 21-Jährigen. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Mercedes und wechselte ganz knapp vor dem Hyundai auf die Überholspur. Danach bremste der Daimlerfahrer unvermittelt und grundlos so stark ab, dass der 21-Jährige kraftvoll auf sein Bremspedal treten musste, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Anschließend gab der Fahrer des Schweizer Mercedes Vollgas und raste davon.

Aufgrund der Anzeige ermittelt die Verkehrspolizei Kißlegg nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden, sich zu melden (Telefon 07563 9099 0).

