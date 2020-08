Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung

In der Nacht zum Montag kam es in der Schanzstraße auf Höhe einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei mutmaßlich alkoholisierten Männern im Alter von 35 und 24 Jahren. Im Verlauf eines Streits schlug der Ältere den Jüngeren mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Der Geschädigte wurde vom verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Friedrichshafen

Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag im Zeitraum von 01.30 bis 9 Uhr in der Paulinenstraße auf Höhe Gebäude Nummer 8 an einem Opel Corsa eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Auto einen Laptop entwendet. Die Höhe des Diebesgutes wird auf rund 1.200 Euro geschätzt, während an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Personen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz in der Strandbadstraße einen geparkten Mitsubishi Space Star beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Körperverletzung am Stadtbahnhof

Am Sonntagmorgen kam es am Stadtbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern und einer Frau. Nachdem ein 38-Jähriger eine 25-Jährige mutmaßlich unsittlich berührte hatte, wurde dieser von der Frau und ihren beiden Begleitern im Alter von 32 und 41 Jahren festgehalten und geschlagen. Der 38-Jährige musste anschließend vom verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum exakten Tathergang dauern an.

Kressbronn

E-Bikerin bei Sturz verletzt

Eine 63-Jährige ist am Sonntagnachmittag in der Bodanstraße mit ihrem E-Bike gegen einen Bordstein gefahren und gestürzt. Bei dem Fall auf die Fahrbahn zog sie sich eine Kopfplatzwunde und mehrere Schürfwunden zu. Die Frau musste vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens an ihrem Rad beträgt mehrere hundert Euro.

Owingen

Blumenkasten in Brand gesetzt

Ein bislang unbekannter Verursacher hat am Sonntagnachmittag in der der Straße "Henkerberg" den Blumenkasten an einer Gaststätte in Brand gesetzt. Brandursächlich könnte eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe sein. Von dort griff das Feuer auf eine hölzerne Palisade über, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag im Zeitraum von 17.30 bis 17.45 Uhr in der Meersburger Straße auf Höhe Gebäude Nummer 16 in Unteruhldingen drei verkehrswidrig geparkte Fahrzeug mutmaßlich mit einem Schlüssel beschädigt. An den zwei Mercedes-Benz und dem Opel entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen, (Tel. 07551-8040), aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell