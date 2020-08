Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 17.08.2020 19-Jähriger nach mehreren Diebstahlsdelikten inhaftiert

Friedrichshafen (ots)

Ein Heranwachsender ist am Dienstag in einer Wohnung, in der er zuvor eingebrochen war, festgenommen und am Mittwoch nach der Vorführung beim Amtsgericht Tettnang inhaftiert worden.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Heranwachsende in Begleitung von zwei weiteren Personen, deren Tatbeteiligung aktuell geklärt wird, in der Wohnung angetroffen und von den verständigten Polizisten vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs, an dem entwendete Kennzeichen angebracht waren, konnten Teile des Diebesgutes aufgefunden werden. Da gegen den jungen Mann bereits wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls Mitte Juli in Oberteuringen, eines Fahrzeugdiebstahls und der Unterschlagung eines Pkws ermittelt wird, wurde er am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und anschließend von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

