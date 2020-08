Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall auf der A96 im Bereich der Anschlusstelle Wangen West

Ravensburg (ots)

Ein Unfall mit einer leichtverletzten Person ereignete sich gegen 16:40 Uhr auf der A96 kurz vor der Anschlussstelle Wangen West in Fahrtrichtung München. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde ein weißer Tesla von einem schwarzen Mercedes Benz derart bedrängt, dass sich dieser genötigt sah nach rechts auszuweichen. Hierdurch fühlte sich die verunfallte Fahrzeugführerin mit ihrem Toyota Landcruiser ebenfalls genötigt auszuweichen, kam ins Schleudern und kippte im Anschluss um. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Bereich von geschätzten 7000 Euro. Die Dame kam mit vermutlich leichten Verletzungen in die OSK Wangen. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers, der Unfallaufnahme, der Bergung und der Fahrbahnreinigung kam es zu Sperrungen der A96 in beiden Fahrtrichtungen. Damit einher ging eine Staubildung bis hin zu 10 km Länge. Gegen 18:40 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Kißlegg unter der Rufnummer 07563 90990 zu melden.

