Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen - Einbruch in Schützenhaus

Das Schützenhaus in Leibertingen war am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr das Ziel von Einbrechern. An dem Gebäude wurde ein Fenster aufgehebelt, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Ob das Gebäude überhaupt betreten wurde oder ob die Täterschaft auf Grund der Alarmanlage vom Vorhaben abgesehen hat, kann derzeit nicht gesagt werde. Ebenso ist noch unklar ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07571/104-0 mit der Polizei in Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Stetten a.k.M. - versuchter Wohnungseinbruch

Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchte ein unbekannter Täter in den zurückliegenden Tagen in ein Wohnhaus in der Alemannenstraße zu gelangen. Ob dies gelang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Zumindest wurde aus dem Wohnhaus nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07571/104-0 mit der Polizei in Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Meßkirch - Bauwagen aufgebrochen

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Bauwagen von Jugendlichen in der Nähe des Sportplatzes aufgebrochen und es wurden diverse Gegenstände sowie ein geringer Bargeldbetrag aus einer Kasse entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07571/104-0 mit der Polizei in Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Armin Engler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell