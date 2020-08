Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell - Brand eines Heulagers

Im Teilort Liebenreute wurde am Samstag gegen 10:00 Uhr der Brand eines Heulagers gemeldet. In der landwirtschaftlichen Halle lagerten ca. 170 Ballen Stroh und Heu. Dem Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren von zeitweise über 100 Kräften gelang es ein Übergreifen des Feuers auf die nahegelegene Hofstelle zu verhindern. Die Löschmaßnahmen dauerten bis in den späten Nachmittag an. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge entzündete sich das frisch gepresste Heu und Stroh selbständig.

Bad Waldsee - Exhibitionist

Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde eine Joggerin am Stadtsee auf eine männliche Person aufmerksam, die mit herunter gezogener Hose auf einer Parkbank saß und an ihrem Penis manipulierte. Kurze Zeit später wurde dies auch von einem männlichen Passanten beobachtet. Nachdem es zu einem zweiten Aufeinandertreffen zwischen der Joggerin und dem Exhibitionisten kam schrie die Geschädigte ihn an, woraufhin er die Örtlichkeit verließ. Die Joggerin und der Passant folgten ihm noch bis zur Kreuzung Uferweg / Schwanenberg, wo sie ihn aus den Augen verloren. Der bislang unbekannte Täter wird folgendermaßen beschrieben: ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, südländisches Aussehen, schwarze kurze Haare, schwarzer Schnauzbart. Er war mit einer kurzen dunkelblauen Sporthose und einem beigen oder braunen T-Shirt bekleidet. Hinweise zu der Person werden an den Kriminaldauerdienst Ravensburg unter T. 0751/803-4444 erbeten.

Leutkirch - Brand einer Holzhütte

Eine brennende Holzhütte im Teilort Ottmanshofen wurde am frühen Sonntagmorgen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein neben der Hütte befindlicher Holzstapel ebenfalls brannte. Ein Übergreifen des Feuers auf eine Garage konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, es liegen jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung vor. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen, der Rettungsdienst vorsorglich mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde jedoch niemand. Während der Löscharbeiten musste für ca. eineinhalb Stunden der Strom abgeschaltet werden, da eine Stromleitung über die brennende Holzhütte verlief.

Wangen i.A. - Betrunkener Rollerfahrer wird renitent

Nach dem Hinweis einer Passantin wurde von den Beamten der Verkehrspolizei kurz nach Mitternacht in der Tettnanger Straße ein betrunkener Mann neben einem Elektroroller festgestellt. Da er den Ermittlungen der Beamten zufolge mit dem Elektroroller in alkoholisiertem Zustand (1,32 Promille) gefahren ist, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann verhielt sich gegenüber den Beamten fortlaufend aggressiv, beleidigte sie und versuchte sich den Maßnahmen zu widersetzen, weshalb er jetzt neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht wird.

