Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Salem

Verkehrsunfall

Am Freitag um 17:45 Uhr befuhr die 24-jährige Lenkerin eines Ladas die L200a von Salem kommend in Richtung Tüfingen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und falscher Einschätzung des Kurvenverlaufs kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Als die Fahrerin den Lada wieder zurück auf die Straße lenkte übersteuerte sie, das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 24-jährige hatte Glück im Unglück und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Friedrichshafen

Pkw-Aufbruch

Am Freitag, in der Zeit von 15:00 Uhr - 16:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der Eckenstraße die Heckscheibe eines VW-Bus ein und entwendeten daraus insgesamt drei Rucksäcke. In den Rucksäcken befanden sich eine Spielekonsole mit diversen Spielen, ein Tablet und mehrere Kuscheltiere. Der Gesamtwert der erbeuteten Sachen liegt bei ca. 2000 Euro. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell