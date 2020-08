Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Diebstahl von Fahrrädern - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag hat ein Dieb sowohl im Strandweg beim Ostbad wie auch in der Christophstraße am Fahrradständer zwei mittels Schloss gesicherte Mountainbikes im Gesamtwert von rund 5.300 Euro gestohlen.

Während der Täter im Strandweg ein schwarzgraues Aluminium-Mountainbike der Marke Wilier mit auffallend roten Griffen samt Satteltasche in seinen Besitz brachte, entwendete er in der Christophstraße ein schwarz-silber-rotes E-Mountainbike der Marke Rotwild mit einem schmalen, rot umrandeten Sattel. Personen, die die Taten beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/ 804-0 zu informieren.

Friedrichshafen

Handfester Streit um Musikbox

Im Streit um eine Musikbox sind am frühen Freitagmorgen kurz nach 3 Uhr zwei Männer in der Uferstraße aneinandergeraten. Ein 41-Jähriger ging an dem mit der Box Musik hörenden 18-Jährigen vorbei. Der Jüngere hatte die Box in der Hand, als der Tatverdächtige plötzlich nach der Box griff und sie dem 18-Jährigen mit Gewalt entriss. Dieser verfolgte den vermeintlichen Räuber zusammen mit zwei Freunden und stellte ihn nach kurzer Strecke. Der Ältere gab die Box daraufhin wieder zurück. Als das Trio zurück zur Uferstraße ging, trat der 41-Jährige abermals auf seinen Kontrahenten zu, packte ihn am Hals und drohte ihm, bevor er das Weite suchte.

Friedrichshafen

Flaschenwerfer in Gewahrsam genommen

In der Wilhelmstraße hat am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ein 20-Jähriger eine Bierflasche gegen die Schaufensterscheibe einer Drogeriemarktfiliale geworfen. Der stark alkoholisierte Mann wurde dabei von Zeugen beobachtet, die den Notruf wählten. Die alarmierte Polizeistreife fand den Mann letztendlich an der Musikmuschel, wo er sich gegenüber den Beamten sehr aggressiv verhielt. Da er nicht einsichtig war und die Beamten fortwährend beleidigte, verbrachte er den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam. Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung muss er mit Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung rechnen.

Friedrichshafen

Gefährliches Wendemanöver auf der Bundesstraße

Mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen ist am Donnerstagmittag kurz vor 13 Uhr eine Autofahrerin, nachdem sie auf der Bundesstraße 13 im Bereich des Riedleparktunnels wenden wollte. Die Nissan-Fahrerin kam aus Richtung Eriskirch, als sie kurz vor dem Tunnel in stockenden Verkehr geriet. Sie wendete daraufhin auf der Bundesstraße ihren Wagen und übersah einen Motorradfahrer, der ebenfalls aus Richtung Eriskirch kam und die wartenden Fahrzeuge linksseitig überholte. Bei der Kollision verletzte sich der Zweiradlenker leicht. Seine Maschine wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Da Betriebsstoffe an den Fahrzeugen ausliefen, streute die Feuerwehr die Unfallstelle mit Bindemittel ab.

Immenstaad a. B.

Nach Hinweis auf Maskenpflicht beleidigt

Dass er auf die Maskenpflicht hingewiesen wurde, hat einen 36 Jahre alten Mann am Donnerstagmittag um kurz nach 12.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Meersburger Straße dazu veranlasst, sein Gegenüber zu beleidigen.

Da er den Aufforderungen des 32-jährigen Angestellten mehrfach nicht nachkam, verwies dieser ihn letzten Endes des Geschäfts. Der Kunde antwortete darauf abermals mit wüsten Beschimpfungen. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Friedrichshafen

Radfahrer schwer verletzt

Durch ein Ausweichmanöver ist ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr im Einmündungsbereich des Reinachwegs mit der Straße "Wolfenesch" gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Radler befuhr den Reinachweg in Richtung Oberailingen, als an der Einmündung von rechts ein bevorrechtigtes Auto heranfuhr. Da der Radler nicht anhielt, bremste der 61 Jahre alte Autofahrer ab. Der Radler wich dem Pkw zwar aus, kam dabei aber zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Zweirad entstand nur minimaler Schaden.

Langenargen

Zwei Radfahrer von rückwärtsfahrendem Lkw übersehen

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr beim Rückwärtsfahren in der unteren Seestraße zwei hinter ihm haltende Pedelecfahrer übersehen und diese angefahren. Die beiden Radler verletzten sich dabei leicht.

Der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer hatte die Hofeinfahrt, in die er abbiegen wollte, übersehen und setzte deshalb zurück. Die 55 und 53 Jahre alten Zweiradlenker, die bereits hinter ihm zum Halten gekommen waren, sah er beim Zurücksetzen nicht. Er stieß gegen den 55-Jährigen, welcher stürzte und einen Knochenbruch erlitt. Der 53 Jahre alte Biker versuchte zwar noch vom Rad zu kommen und zur Seite zu gehen, stürzte hierbei aber ebenfalls und verletzte sich leicht. Beide Radler wurden vor Ort medizinisch versorgt. Den 55-Jährigen brachte der Rettungsdienst in ein Klinikum.

Markdorf

Körperliche Auseinandersetzung

Zu einem Schlagaustausch zwischen zwei Männern ist es am frühen Freitagmorgen kurz nach 6 Uhr in der Bergheimer Straße gekommen. Da ein Unbekannter zu dieser Zeit laut herumschrie und die Anwohner weckte, sprach ein 55-Jähriger den Mann an. Als dieser unvermittelt auf ihn zu rannte, kam es erst zu einem Gerangel, in dessen Verlauf beide Beteiligten stürzten. Nachdem sich beide wieder aufgerappelt hatten, zog der Unbekannte, der als etwa 45 Jahre alt und etwa 175 cm groß, blond und sportlich beschrieben wird, von dannen. Der Polizeiposten Markdorf versucht nun die Umstände der Auseinandersetzung zu klären. Zeugen des Vorfalls können sich unter Tel. 07544/ 9620-0 melden.

Hagnau a. B.

Drei Autos bei Unfall aufeinander geschoben

Beim Versuch seitlich einzuparken, ist ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Dr.-Fritz-Zimmermann-Straße erst auf ein anderes Auto aufgefahren und hat dieses in der Folge auf zwei andere Pkw aufgeschoben. Der 66 Jahre alte Fahrer verwechselte beim Parkmanöver das Brems- mit dem Gaspedal. Sein Daimler prallte deshalb wuchtig gegen den geparkten BMW, der gegen den davor geparkten Honda und dieser letztendlich auf einen Mercedes geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von über 12.000 Euro.

