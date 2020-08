PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Mit Auto mehrfach überschlagen

Von der Landstraße zwischen Sigmaringen und Bingen abgekommen ist am Donnerstagabend um kurz vor 22 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin. Die junge Frau war mit ihrem VW in Richtung Bingen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve kurz vor dem Ortschild auf Bankett kam. Sie überfuhr zwei Leitpfosten, ein Ortsschild und überschlug sich mit ihrem Wagen in der Folge mehrere Male. Die Frau blieb nach erster Einschätzung unverletzt, wurde aber zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 5.000 Euro. Auch Fahrbahn, Ortsschild und Leitpfosten wurden beschädigt.

Meßkirch

Nach wiederholter Störung der Nachtruhe - Mann in Polizeigewahrsam

Eine lautstarke Feier in Rengetsweiler endete für den 22 Jahre alten Veranstalter Donnerstagnacht im Polizeigewahrsam. Eine Polizeistreife überprüfte die Feier, nachdem sich Anwohner über den Lärm beschwert hatten. Nach der Ansprache der Beamten drehten die Gäste die Musik leiser. Der alkoholisierte 22-Jährige geriet nachdem die Streife wieder gegangen war über die Beschwerde der Anwohner derart in Rage, dass er in der Gegend herumschrie, gegen Türen klopfte und einen Holzstapel auseinanderriss. Da er sich durch Anwesende nicht beruhigen ließ, kam abermals die Polizei und nahm den 22-Jährigen letzten Endes bis zum folgenden Morgen in Gewahrsam.

Bad Saulgau

Toaster auf heißer Herdplatte

Feueralarm war am Donnerstagmorgen um kurz nach 11 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Nachdem ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Gebäude Rauch wahrnahm und auch ein Rauchmelder losging, verständigte er die Feuerwehr. Diese rückte mit insgesamt sieben Fahrzeuge an. Auch Rettungsdienst und Polizei fuhren an. Die Feuerwehr gelangte über eine Leiter in die Wohnung aus der der Rauch drang. Dort war die Quelle des Rauches schnell ausgemacht. Auf einer eingeschalteten Herdplatte in der Küche lag ein Geschirrtuch, auf dem ein bereits angeschmorter Toaster stand. Die Feuerwehr beseitigte die Rauchquelle und lüftete das Gebäude. Schaden an Küche und Gebäude entstand keiner.

Pfullendorf

Frau von Auto gestreift

Leicht verletzt hat sich eine Frau, die am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr beim Überqueren der Überlinger Straße auf Höhe einer Tankstelle von einem Pkw gestreift wurde. Zu dem Zeitpunkt herrschte Starkregen und dichter Verkehr. Die 39-Jährige querte die Straße zwischen dem dichten Verkehr als aus Richtung des Kreisverkehrs ein roter Wagen kam und die Frau mit dem Außenspiegel am Ellenbogen traf. Die Fahrerin des Wagens hielt kurz an, fuhr aber, als die 39-Järhige zunächst nicht stehen bleib, weiter. Die Fahrerin wird gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/ 2016-0 zu melden.

