Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Nach Unfall läuft Kraftstoff aus

Schaden von etwa 21.000 Euro ist am Dienstagmittag am oberen Wiesenparkplatz beim Freibad Sigmaringen entstanden. Eine 88 Jahre alte Autofahrerin fuhr rückwärts aus dem Parkplatz auf einen ansteigenden Schotterweg. Dabei geriet ihr Mercedes leicht nach hinten ins Rutschen. Die Fahrerin wollte daraufhin nach vorne fahren, verwechselte aber den Fahrmodus ihres Automatikfahrzeuges mit dem Rückwärtsgang. Mit Vollgas befuhr sie rückwärts den ansteigenden Schotterweg und krachte gegen einen am Seitenrand geparkten Skoda. Der Skoda wurde im Heckbereich so stark beschädigt, dass Kraftstoff aus dem Tank auslief. Aufgrund der erhöhten Brandgefahr wurde das Fahrzeug bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert, welcher die beiden ineinander verkeilten Wagen trennte und abtransportierte.

Sigmaringen

Gegenverkehr ausgewichen und in Leitplanke gefahren

Da er einem, auf der falschen Fahrspur entgegenkommenden, Pkw ausweichen musste, ist ein Autofahrer am Dienstagvormittag um 11 Uhr auf der Bundesstraße 32 in die Leitplanke gefahren. Der 37 Jahre alte Fahrer war in Richtung Sigmaringendorf unterwegs, als ihm kurz vor dem Ortsende von Sigmaringen der schwarze Geländewagen auf der falschen Seite entgegenkam. Der Daciafahrer musste so weit ausweichen, dass er Leitplanke streifte und dabei an seinem Wagen einen Schaden von 3.000 Euro verursachte. Der schwarze Geländewagen hielt nicht an. Dessen Fahrer sucht nun das Polizeirevier Sigmaringen. Hinweise werden unter Tel. 07571/ 104-0 erbeten.

Sigmaringen

Jagdschuppen brennt

Zum Brand eines Jagdschuppens im Waldgebiet Vogelherd zwischen Bahnhof Hanfertal und Jungnau ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ausgerückt. In der Nähe des Schuppens geriet eine Grasfläche in Brand. Die Flammen griffen auf den Unterboden der Hütte über. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Nur durch die schnelle Brandentdeckung konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden trockenen Wald verhindert werden. Eine Selbstentzündung schließt die Polizei aus. Nach Sachlage ist auch eine vorsätzliche Brandlegung äußerst unwahrscheinlich. Deswegen gehen die Ermittler von einem fahrlässig verursachten Brandgeschehen aus.

Krauchenwies

Rad am Lutzensee gestohlen

Ein Mountainbike hat ein Dieb am Sonntagnachmittag zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr am Lutzensee gestohlen. Der Täter knackte das Schloss des schwarz-weißen Rades und nahm es im Anschluss mit. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und bittet unter Tel. 07571/ 104-0 um Hinweise.

Meßkirch

Einbruch in Bäckerei

Einbrecher sind in der Nacht auf Dienstag in eine Bäckereifiliale in der Schnerkinger Straße eingestiegen. An einem Fenster schnitten die Täter ein Fliegengitter auf und verschafften sich Zutritt über das gekippte Fenster. Im Verkaufsraum suchten sie gezielt nach Bargeld und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun zu dem Einbruch und bittet unter Tel. 07575/ 2838 um Hinweise.

Schwenningen

Randale an Grillstelle

Schaden von mehr als 2.000 Euro hat eine Personengruppe verursacht, die sich am vergangenen Wochenende an der Grillstelle am Schaitkopf aufgehalten hat. Die Täter brachen vier Granitplatten der Grillstelleneinfassung mit Gewalt auseinander. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Sauldorf

Registrierkasse in Metzgerei aufgehebelt

Einbrecher haben sich zwischen Samstagabend und Montagmorgen Zutritt zu einer ehemaligen Metzgerei in Krumbach verschafft. Im Inneren des Gebäudes hebelten sie eine Registrierkasse auf und entwendeten Bargeld im zweistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Täter des Einbruchs nimmt der Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/ 2838 entgegen.

