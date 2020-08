Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Ravensburg) 24-Jähriger schlägt mit zwei Gläsern zu

Ein betrunkener Gast hat in der Nacht zum Mittwoch in einer Kneipe in der Seelbruckstraße einem anderen Besucher zwei Gläser auf dem Kopf zertrümmert. Zuvor hatte der 24-Jährige versucht, sein Opfer zu provozieren. Der ausgesuchte "Gegner" ging nicht auf die Stichelei ein. Als er vor einem Glücksspielautomaten saß, kam der Angreifer plötzlich von hinten und schlug ihm zwei Gläser auf den Kopf, die zersplitterten. Glasscherben fielen herunter und verletzten das 21-jährige Opfer leicht am rechten Unterarm. Ansonsten blieb der Geschädigte unverletzt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

(Weingarten) Nach Auffahrunfall Führerschein weg

Wegen vorangegangenem Alkoholgenuss musste ein 34-jähriger Autofahrer am Dienstag, kurz vor 23 Uhr, nach einem Auffahrunfall in der Waldseer Straße seinen Führerschein abgeben.

Der Mercedesfahrer sah an der Kreuzung mit der Lägelerstraße zu spät, dass der BMW vor ihm wegen der roten Ampel anhalten musste. Er fuhr von hinten auf und verursachte einen Sachschaden von rund 3500 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Verursacher nach Alkohol riecht. Er hatte zwar nicht allzu viel getrunken, aber die etwas über 0,4 Promille Atemalkohol reichten in Verbindung mit dem Unfallgeschehen aus, seinen Führerschein zu beschlagnahmen. Gegen die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Beschlagnahme legte der 34-Jährige Widerspruch ein. Bis darüber entschieden ist, darf er kein Auto fahren.

(Weingarten) Unbekannter wirft Seitenscheibe von Kleintransporter ein

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag im Bereich der Einmündung Meisterhofstraße/Schonisweilerstraße mit einem Stein eine Seitenscheibe eines roten Kleintransporters zertrümmert. Der Nissan Primastar war dort geparkt. Der mittelgroße Stein lag noch unter der eingeschlagenen Scheibe, als die Tat gegen 15 Uhr festgestellt wurde. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 6666).

(Leutkirch) Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der L 319 bei Urlau ist am Dienstagmorgen eine 44-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge fuhren gegen 7.45 Uhr auf der Landstraße von Hinznang in Richtung Urlau. An der Einmündung der L319 in die L318 kurz vor Urlau erkannte die 44-jährige zu spät, dass das Auto vor ihr verkehrsbedingt abgebremst wird und fuhr von hinten auf. Bei der Unfallverursacherin lösten die Airbags aus, was eine Handverletzung zur Folge hatte, die aber nicht ärztlich behandelt werden musste. Es entstand insgesamt nur geringer Sachschaden.

(Bad Wurzach) Kleintransporter reißt Schachdeckel mit

Am Dienstagmorgen ist ein Kleintransporter auf der B465 bei Gensen von der Fahrbahn abgekommen, über einen Kontrollschacht gefahren und schwer beschädigt in einem Graben stehen geblieben.

Der 21-jährige Transporterfahrer, der in Richtung Leutkirch unterwegs war, kam im Bereich der Zufahrten nach Gensen nach rechts von der Fahrbahn ab. Seine Unachtsamkeit hatte zur Folge, dass er über eine der beiden Zufahrten ins freie Feld fuhr, dort einen Kontrollschacht rammte und den Deckel abriss. Der Ford Transit blieb in einem Graben stehen. An dem Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

(Aulendorf) Autokratzer im Sandweg

Auf dem Parkplatz eines Reihenhauses im Sandweg ist am Dienstag, zwischen 16 Uhr und 18 Uhr, von einem unbekannten Täter ein schwarzer Seat verkratzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 0751 803 6666 Hinweise zur Tat entgegen.

(Grünkraut) Quad kippt um - Fahrer verletzt sich

Nach einem Bremsmanöver wegen eines entgegenkommenden Traktors ist am Dienstagmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Sieberatsreute und Rößler ein Quad umgekippt. Der 64-jährige Fahrer verletzte sich leicht.

Gegen 12.35 Uhr fuhren zwei Quads hintereinander auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Rößler. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam den beiden Fahrern ein Traktor entgegen. Während der Vordermann an dem Schlepper mit Heuballenpresse vorbeifuhr, erschrak der 64-Jährige und bremste in der Kurve reflexartig stark ab. Deswegen kippte sein Quad nach links. Er selbst wurde abgeworfen. Danach streifte das Quad den großen Traktorreifen, stellte sich nach dem Rempler wieder auf die Räder und rollte aus. Der Gestürzte verletzte sich zum Glück nicht schwerer. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Traktor und Hänger blieben unbeschädigt.

(Schlier) Karambolage in der Hauptstraße

Bei einer kleinen Karambolage sind am Dienstagnachmittag an der Einmündung der Scherzachstraße in die Hauptstraße drei Personenkraftwagen beschädigt worden.

Gegen 14.35 Uhr wollte ein Autofahrer von der Hauptstraße nach links in die Scherzachstraße abbiegen und hielt an, weil Gegenverkehr kam. Ihm folgte ein VW Golf, der ebenfalls stehen blieb. Von hinten kam ein zweiter Volkswagen, dessen Fahrer unaufmerksam war, die wartenden PKW zu spät sah und deshalb auffuhr. Bei dem Unfall schob es die drei beteiligten Autos zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Verletzte gab es nicht.

(Wangen) PKW schneidet Motorroller beim Linksabbiegen - Rollerfahrer wird verletzt

Beim Linksabbiegen von der Pfannerstraße auf den REWE-Parkplatz hat ein Autofahrer am Dienstagmittag einen Motorroller erfasst und zu Fall gebracht. Der 61-jährige Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Kurz nach 13 Uhr bog der 63-Jährige mit seinem Citroen von der Pfannerstraße nach links auf den REWE-Parkplatz ab. Dabei zog er aber zu früh nach links und prallte deswegen frontal gegen einen Motorroller, der den Parkplatz gerade verlassen wollte. Der Motorroller wurde nach links gedrückt und fiel um. Mit ihm stürzte der 61-jährige Fahrer, der sich dabei leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Für beide Fahrzeuge wurde ein Abschleppdienst benötigt.

