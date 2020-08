Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Melddungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mutwillig Autos zerkratzt

Schaden von mehreren tausend Euro hat derjenige verursacht, der im Laufe des Samstages in der Bergstraße geparkte Autos zerkratzte. Insgesamt haben sich vier Pkw- Besitzer bei der Polizei gemeldet, deren Autos beschädigt wurden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun gegen den Unbekannten, der den Schaden verursacht hat. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefonnummer 07571/ 104-0 erbeten.

Sauldorf

Einbrecher stiehlt Bargeld

In einen Getränkehandel in Krumbach in der Straße "Untere Lichtäcker" ist in der Nacht zum Sonntag ein Dieb eingestiegen. Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Haus und klaute aus einem Geldbeutel Bargeld. Ein niedriger, dreistelliger Betrag wechselte so den Besitzer. Das Polizeirevier ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07571/ 104-0 um Hinweise.

Pfullendorf

Jugendliche greifen Mann mit Schlagstock an

Eine Gruppe Jugendlicher hat im Bereich des Busbahnhofes am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, einen Mann durch Faustschläge und Hiebe mit einem Schlagstock verletzt. Der 20-Jährige hatte die drei Jugendlichen zuvor angesprochen, nachdem diese im Bereich des Busbahnhofes mutmaßlich grundlos herumschrien, pöbelten und auf den Boden spuckten. Durch die Maßregelung fühlte sich das Trio derart angegriffen, dass sie den Mann attackierten. Einer der Jugendlichen zog einen goldenen Teleskopschlagstock und schlug mehrfach gegen Hände und Arme des jungen Mannes. Nach der Tat flüchtete die Gruppe in Richtung Konrad-Heilig-Straße. Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Hinweise werden unter Tel. 07552/ 2016-0 erbeten.

Pfullendorf

Traktor kippt in Straßengraben

Auf die Seite gekippt ist in der Montagnacht um kurz vor 23 Uhr ein Traktorengespann auf der Landstraße im Bereich Kleinstadelhofen. Der voll beladene Anhänger des Gespanns geriet während der Fahrt auf das abschüssige Fahrbahnbankett. Aufgrund des Gefälles kippte der Hänger zur Seite und riss auch den Traktor mit. Dadurch wurde der nicht angeschnallte 24 Jahre alte Fahrer seitlich aus einem Fenster geworfen und auf ein Feld geschleudert. Er war nach dem Sturz bewusstlos und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An Traktor und Anhänger entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Illmensee

Mann randaliert - Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Montagmittag gegen 13.30 Uhr in einer Wohnung in der Hauptstraße derart randaliert, dass Anwohner den Notruf verständigten. In einem psychischen Ausnahmezustand warf der Mann nahezu die komplette Wohnungseinrichtung durch die Fenster auf das Grundstück. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Besitzerin der Wohnung hat zwischenzeitlich Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

