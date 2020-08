Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht - Heckscheibe zerstört

Am Sonntagabend hat ein mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehender 18-jähriger Radfahrer in der Neulandstraße die Heckscheibe eines Renault Clio beschädigt. Der Heranwachsende touchierte mit seinem Fahrrad das geparkte Fahrzeug und krachte anschließend mit seinem Kopf auf die Heckscheibe, die dabei komplett zerstört wurde. Hierbei stürzte der junge Mann und verletzte sich an der Nase. Die vor Ort befindlichen Zeugen, wollten einen Krankenwagen verständigen, was der Geschädigte jedoch ablehnte. Anschließend entfernte er sich mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Während der Unfallaufnahme durch die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten wurde bekannt, dass der 18-Jährige aktuell mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wird. In der Klinik gab der 18-Jährige den Polizisten gegenüber an, dass er Betäubungsmittel konsumiert habe, weshalb die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag im Zeitraum von 9 bis 18 Uhr im Eingangsbereich eines Wohnhauses im Eichenweg eine bislang unbekannte Flüssigkeit ausgebracht und dadurch den Eigentümer leicht verletzt und mehrere Pflanzen beschädigt. Der Bewohner wurde vom verständigten Rettungsdienst untersucht und erlitt durch die ausgebrachte Substanz offensichtlich eine Atemwegsreizung. Eine Überwachung in einem Krankenhaus lehnte der Geschädigte ab. Nachdem der Geruch im Bereich einer Thuja-Pflanze lokalisiert werden konnte, wurde die Feuerwehr Friedrichshafen verständigt, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort war. Die Pflanze und ein großer Teil des Erdreichs wurden ausgehoben und vom Bauhof der Stadt Friedrichshafen bei der Feuerwehr Friedrichshafen zwischengelagert. Anschließend wurde die betroffene Örtlichkeit mit Wasser gereinigt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Personen, die die Tat beobachtet oder sonst etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

E-Bike entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag im Zeitraum von 14 bis 19.30 Uhr auf dem Fahrradabstellplatz am Strandbad im Königsweg ein rot-schwarzes E-Bike entwendet. Das Rad der Marke Haibike wurde samt Schloss gestohlen. Der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.

Friedrichshafen

Diebstahl

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend gegen 22 Uhr in einem Biergarten an der Uferstraße den Rucksack eines 20-Jährigen gestohlen. Während einer der mutmaßlichen Täter den Geschädigten ablenkte, näherte sich sein Begleiter von hinten und entwendete den Rucksack des Heranwachsenden. Die beiden Tatverdächtigen sind ca. 180 bis 185 cm groß, 25 bis 30 Jahren alt und haben ein südländisches Aussehen. Die Höhe des Diebesgutes wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Tettnang

Unliebsame Besucherin

Am Sonntagnachmittag musste gegenüber einer 52-Jährigen am Krankenhaus in Tettnang ein Hausverbot durch das Klinikpersonal ausgesprochen und anschließend ein Platzverweis durch die verständigten Polizisten erteilt werden. Da die Besucherin mit ihrer Familie außerhalb der Besuchszeiten ihre Mutter aufsuchen wollte, wurde der Besuch zunächst verweigert, worauf das Klinikpersonal verbal angegangen wurde. Da bereits ein weiteres Familienmitglied die Angehörige besucht hatte, konnte aufgrund der aktuell gültigen Regeln lediglich der Besuch einer weiteren Person gestattet werden. Da sich die 52-Jährige anschließend nicht an die vereinbarten Vorgaben hielt und das gesamte Krankenhaus zusammenschrie, wurde ihr vom Klinikpersonal ein Hausverbot ausgesprochen und die Polizei verständigt. Da die unliebsame Besucherin weiterhin herumschrie und ausrastete, wurde ihr ein Platzverweis erteilt, dem sie unter unverständlichem Gemurmel letztendlich nachkam.

Überlingen

16-jähriger Radsportler stürzt im Skaterpark

Im Skaterpark an der Rengoldshauser Straße ist am Sonntagabend ein 16-jähriger Radfahrer mit seinem BMX-Bike gestürzt. Beim Überfahren einer Erhebung drehte der Jugendliche seinen Lenker nach links und bekam in dieser Haltung wieder Bodenkontakt. Bei der Landung verlor er die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte er sich am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.

Meersburg

Beim Linksabbiegen überholenden Motorroller übersehen

Beim Linksabbiegen hat eine 31-jährige Autofahrerin am Sonntagnachmittag in Baitenhausen einen überholenden Motorroller übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.

Gegen 15.20 Uhr bog die auf der Grasbeurer Straße ortsauswärts fahrende Frau nach links in Richtung einer Hofeinfahrt ab. Die 31-Jährige sah nicht, dass sie im selben Augenblick von einem Motorroller überholt wurde. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 61-jährige Rollerfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 5500 Euro.

Meersburg

Freihändig gefahren - Radfahrer stürzt

Ein 65-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen auf dem Radweg zwischen Meersburg und Unteruhldingen gestürzt, als er freihändig fuhr. Wegen seiner Verletzungen musste er ins Krankenhaus.

Der 65-Jährige fuhr gegen 11 Uhr zusammen mit seiner Frau in Richtung Unteruhldingen. Etwa auf halber Strecke nahm er die vom langen Fahren schon etwas tauben Hände vom Lenker, um sie zu lockern. Das Vorderrad begann gleich darauf zu schlingern. Als das Pedelec gegen einen Holzpfahl stieß, verlor der Radfahrer die Kontrolle und stürzte. Der 65-Jährige war nach dem Sturz bewusstlos, kam aber gleich wieder zu sich. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn und brachte ihn ins Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.

Meersburg

Pedelecfahrer stürzt nach Bremsmanöver

Am Sonntagmorgen ist ein 50-jähriger Radfahrer im Wald zwischen Daisendorf und Schiggendorf mit seinem Pedelec nach einem Bremsmanöver gestürzt. Er verletzte sich leicht.

Kurz nach 10 Uhr kamen dem Mann auf dem Waldweg nach einer Kurve zwei Radfahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 50-Jährige stark ab. Dabei zog er etwas zu kräftig an der Vorderbremse, weshalb er die Kontrolle verlor und fiel. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

Hagnau

Verkehrsunfall

Ein 78-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag auf der K 7746 zwischen der B 33 und Hagnau einen Verkehrsunfall verursacht und zwei Personen verletzt. Bevor er auf einen Waldweg einbog, forderte er per Handzeichen die vor Ort befindlichen Fahrradfahrer auf, ihre Räder zur Seite zu stellen. Diese kamen der Aufforderung nach. Als der ältere Herr in den Parkplatz einfuhr, übersah er einen entgegenkommen Rollerfahrer und dessen Mitfahrerin. Durch die Kollision wurden der 57-Jährige und seine 56-jährige Mitfahrerin über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Während der Fahrer nur leicht verletzt wurde und nach kurzer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte, musste die Sozia mit einer Beinverletzung vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Klinikum eingeliefert werden. Die auslaufenden Betriebsstoffe an dem Leichtkraftrad wurden von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr gebunden. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Markdorf

Fußraste streift Fahrbahn - junger Motorradfahrer stürzt

Am Sonntagmorgen ist ein 16-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve auf der K7750 zwischen dem Hofgut Allerheiligen und Markdorf gestürzt.

Der 16-Jährige legte sich mit seiner KTM zwischen Allerheiligen und dem Wanderparkplatz in die dortige Rechtskurve. Dabei streifte er mit seinem Fußraster die Fahrbahn. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und landete in angrenzendem Gebüsch. Mit leichten Verletzungen konnte er wieder aufstehen. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Heiligenberg

Zwei Verletzte bei Luftfahrzeugunfall

Ein 55-Jähriger und seine 12-jährige Tochter mussten am Freitagnachmittag mit ihrem Ultraleicht-Segelflugzeug beim Landeanflug auf den Segelflugplatz Heiligenberg aufgrund technischer Probleme auf einem abgeernteten Feld notlanden. Hierbei berührte eine Tragfläche den Ackerboden, weshalb sich das Segelflugzeug mit der Spitze in den Boden bohrte, das Luftfahrzeug um 180 Grad gedreht wurde und entgegen der Flugrichtung zum Stillstand kam. Während sich der Mann mutmaßlich eine Lendenwirbelprellung zuzog und vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste, wurde die Minderjährige glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Segelflugzeug beschlagnahmt und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung informiert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Heiligenberg, Salem, Überlingen, die Flughafen-Feuerwehr Friedrichshafen, ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren mit über 30 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von rund 135.000 Euro.

