Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

In der Benzinger Straße kam es am Samstagmittag, gg. 13:00 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Eine 52-jährige Fahrerin eines Audi musste an der Einmündung in die B 32/313 anhalten, was ein nachfolgender 29-jähriger Mitsubishifahrer zu spät bemerkt und deshalb auffuhr. An beiden Autos entstand ein Schaden von c. 6.000 Euro.

Krauchenwies

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Ein 51-Jähriger befuhr am Samstagmittag mit seinem Sattelzug die B311/Sigmaringer Straße und folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts in die Bahnhofstrraße. Hierbei setzte er den Blinker nach links und holte beim Abbiegen weit nach links aus. Ein nachfolgender 40-jähriger VW-Fahrer deutete dies falsch und wollte rechts an dem Sattelzug vorbeifahren. Wie dann der Sattelzugfahrer nach rechts lenkte kam es zwischen beiden Fahrzeugen zu einer seitlichen Kollision bei der ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro kam.

