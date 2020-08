Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Am Samstagabend, gg. 18:30 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Mountainbike die Aistegstraße und war kurzzeitig abgelenkt, da er auf sein Handy schaute. Dabei kam er etwas nach rechts und prallte mit der am rechten Straßenrand gehenden 30-jährigen Fußgängerin zusammen. Beide kamen zu Fall, wobei sich die Fußgängerin leicht verletzte. Am Fahrrad entstand ein leichter Schaden von ca. 100 Euro.

Betrunkener Fahrradfahrer

Am Sonntagmorgen gg. 03:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen ein 52-Jähriger mit seinem E-Bike wegen seiner unsicheren Fahrweise in der Barbarossastraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle ergab der Alkoholtest einen Wert von fast zwei Promille. Bei dem E-Bike-Fahrer wurde eine Blutprobe erhoben, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Körperverletzung -Zeugen gesucht-

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwas um Mitternacht, kam es in der Montfortstraße zwischen zwei Männern zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf schlug der bislang Unbekannte auf den anderen ein und stieß ihn eine Treppe hinab. Der 56-Jährige zog sich hierbei eine stark blutende Wunde am Kopf und mehrere Prellungen am Körper zu. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel.: 07541/701 0, in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Mit Alkohol unterwegs

In der Lindauer Straße wurde am frühen Samstagabend durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Friedrichshafen ein 62-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihm Alkoholeinwirkung festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

