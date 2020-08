Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Verkehrsunfall -überhöhte Geschwindigkeit-

Deutlich überhöhte Geschwindigkeit innerorts war ursächlich für einen Verkehrsunfall am Samstagabend, gg. 20:00 Uhr, in der Ulmer Straße. Ein 28-Jähriger bog mit seinem BMW von der Ravensburger nach rechts in die Ulmer Straße ein und verlor hierbei die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er nach ca. 100 m gegen zwei Bäume prallte. Der 28-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An seinem BMW entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Einer der beiden Bäume wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass er deshalb von der Feuerwehr Ravensburg gefällt werden musste. Die Ulmer Straße in Richtung B 30 war für ca. drei Stunden gesperrt.

Leutkirch

Brand eines Gartentisches

Im Freizeitpark Leutkirch geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Terrasse eines Bungalows ein Gartentisch aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ein Feriengast beförderte den Tisch auf die freie Wiese, bevor das Feuer auf das Gebäude übergreifen konnte, wo er dann von der Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch gelöscht wurde. Trotzdem entstand noch ein Schaden von ca. 5.000 EUR.

Verkehrsunfall beim Überholen -Zeugen gesucht-

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen gg. 10:45 zwischen Leutkirch und Isny, auf Höhe Leutkirch-Urlau. Eine 62-jährige Autofahrerin war mit ihrem VW Touran auf der L 318 in Richtung Isny unterwegs und überholte in einer unübersichtlichen und langgezogenen Rechtskurve einen vorausfahrenden VW Golf. Wie sie sich beide Pkw auf gleichere Höhe befanden, kamen mehrere Pkw entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden lenkte die überholende Autofahrerin nach rechts, wobei es zur seitlichen Berührung mit dem überholten Pkw kam. Hierbei entstand an beiden Pkw ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Gegen die überholende Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Hierzu werden weitere Zeugen gesucht, insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche in diesem Moment entgegen kamen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Tel.: 07561/8488 0, in Verbindung zu setzen.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Am Samstag, zwischen 09:30 und 11:00 Uhr, wurde in der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße ein geparkter schwarzer Mercedes an der linken Fahrzeugseite angefahren, wobei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von er Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden weiter zu kümmern. Gesucht wird der/die Fahrer/in eines roten Fahrzeugs. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel.: 07522/984 0, in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Diebstahl -Zeuge gesucht-

Am Samstagnachmittag beobachtete ein bislang unbekannter Zeuge zwei Personen, wie sie in einem Drogeriemarkt in der Straße "Im Ballenmoos" diverse Waren entwendeten. Der Zeuge meldete die beiden "Diebe" beim Personal, welche beide Personen stellen konnte. Zur weiteren Bearbeitung der Strafanzeige sucht die Polizei dringend den unbekannten Zeugen, der sich bitte mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel.: 0751/803 0, in Verbindung setzen möge.

Altshausen

Zimmerbrand durch Kinder

Noch glimpflich lief ein Zimmerbrand am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr im Kaltnerweg ab. Ein 5-jähriger war mit Vater und zwei weiteren Geschwistern zu Besuch bei den Großeltern. In einem unbeobachteten Augenblick fand er Streichhölzer und zündelte mit diesen im Schlafzimmer der Großeltern. Hierbei geriet ein Kleiderschrank in Brand und das Feuer griff schnell auf weitere Möbel über. Das Feuer konnte durch den verständigten Vater zwar schnell gelöscht werden, jedoch war am Zimmer und den Einrichtungsgegenständen schon ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstanden. Der 31-jährige Vater zog sich bei den Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung zu und wurde für eine Nacht im Krankenhaus aufgenommen. Alle anderen Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Die verständigte Feuerwehr Altshausen musste nur noch die Wohnung belüften.

