Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Baindt

Prügelei - eine Person verletzt

Am Freitag kurz nach 23 Uhr gerieten in der Wickenhauser Straße mehrere rumänische Staatsangehörige in Streit. Auslöser der zunächst verbalen Auseinandersetzung war augenscheinlich ein heruntergeworfenes Mobiltelefon. Im weiteren Verlauf schlugen ein 29 sowie 44-jähriger auf einen 26-jährigen ein. Aufgrund der mehrfachen Schläge ins Gesicht musste der 26-jährige mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden.

