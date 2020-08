PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Streitigkeiten - Bedrohung mit Messer

Am Freitagnachmittag kurz nach 17.30 Uhr trafen am Hafenbahnhof die späteren Beteiligten aufeinander. Vorausgegangen waren vermutlich die beabsichtigte Leihe eines geringen Geldbetrages und die damit verbundene Hinterlegung eines Mobiltelefons als Pfand. Der verbale Streit zwischen dem 17 und 20-jährigen eskalierte, es kam zum Gerangel in dessen Folge andere Personen dazwischen gingen. U.a. versuchte die Mutter des 17-jährigen den Streit zu schlichten. Aufgrund einer Beleidigung eskalierte die Situation erneut - der 17-jährige drohte mit einem Messer auf den 20-jährigen einzustechen, was seine Mutter verhindern konnte. Nach einem Fluchtversuch konnte die Polizei den 17-jährigen festhalten sowie das Messer sicherstellen.

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht !

Freitagmittag gegen 12 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter unberechtigten Zugang zu einem Einfamilienhaus im Gustav-Werner-Weg. Die Bewohnerin war anwesend aber mit Gartenarbeiten beschäftigt. Als die Bewohnerin den ungebetenen Gast bemerkte, flüchtete dieser sofort. Der unbekannte Täter wird als jüngere, männliche Person mit schlanker Gestalt und einem rötlichen T-Shirt beschrieben. Des Weiteren sollen Geldbörsen aus einem in der Nachbarschaft parkenden Transporter entwendet worden sein. Ob diesbezüglich ein Zusammenhang besteht ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541-701-0, erbeten.

Friedrichshafen

Falschfahrerin ohne Fahrerlaubnis auf der B 31

Am frühen Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr kam einer Polizeistreife ein Mercedes (A-Klasse) in der Ausfahrt B 31 / Friedrichshafen-Ost entgegen. Eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver der Streife konnten einen Unfall verhindern. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurden zwei weibliche Personen, 20 und 21 Jahre alt, im Fahrzeug angetroffen. Nachdem die 21-jährige Fahrerin zunächst falsche Personalien angab, konnten im Weiteren die korrekten Personalien erhoben und zudem festgestellt werden, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst von der Kontrollörtlichkeit abgeholt werden. Die Fahrerin dürfte sich jetzt wegen einer Vielzahl von Verstößen zu verantworten haben.

