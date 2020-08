Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall auf der Meersburger Straße

Schaden von etwa 7.500 Euro ist bei einem Unfall entstanden, als zwei Pkw in der Meersburger Straße auf Höhe der Gemarkung Grenzhof zusammengestoßen sind. Ein 23 Jahre alter Fahrer war in Richtung Meersburg unterwegs und hatte angehalten, um nach links in Richtung Grenzhof abzubiegen. Hinter ihm fuhr ein Seat, dessen 30-jähriger Fahrer aufgrund dessen rechts an dem Wartenden vorbeifahren wollte. Der vermeintliche Linksabbieger entschloss sich jedoch, geradeaus weiterzufahren, weshalb sich BMW und Seat streiften.

Friedrichshafen

Vorfahrt genommen - Fahrerin von Motorroller verletzt

Schwer verletzt worden ist Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr die Fahrerin eines Motorrollers, nachdem sie in der Henry-Dunat-Straße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der 41 Jahre alte Peugeotfahrer kam aus der Sonnenbergstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Henry-Dunant-Straße abbiegen, wobei er die 61 Jahre alte Zweiradlenkerin übersah. Aufgrund der Verletzungen, die sie sich beim Sturz auf die Straße zuzog, wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An Pkw und Roller entstand ein Schaden von insgesamt 6.000 Euro.

Friedrichshafen

Frau mit Rollator von Auto angefahren

Von einem Auto touchiert worden ist am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr in der Ailinger Straße eine 88-jährige Fußgängerin, als sie von einem rückwärts ausparkenden Autofahrer übersehen wurde. Der 24 Jahre alte Fordfahrer überfuhr den Gehweg auf Höhe der Kreuzung mit der Charlottenstraße, als er die Dame samt Rollator streifte. Aufgrund von Schürfwunden und Prellungen, die die 88-Jährige erlitt, wurde sie ins Krankenhaus gebracht. An dem Ford entstand kein nennenswerter Schaden.

Friedrichshafen

Pkw prallt gegen Motorrad

Beim Anfahren von einem Parkplatz in der Jettenhauser Straße hat ein Autofahrer am Donnerstagmittag um kurz vor 13 Uhr einen Motorradfahrer übersehen und angefahren. Die Sicht des 42 Jahre alten Mannes war durch einen am Straßenrand geparkten Lkw eingeschränkt, weshalb er den 57-jährigen Motorradfahrer zu spät erkannte. Er stürzte und musste aufgrund der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Audi und dem Bike entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro. Tettnang

Wespe abgewehrt - Radler gestürzt

Da er mit Handbewegungen eine Wespe verscheuchen wollte und gleichzeitig bremste, ist am Donnerstagnachmittag um kurz vor 14 Uhr ein Pedelecfahrer gestürzt. Der 60-jährige Radfahrer war auf der Dorfstraße in Hiltensweiler unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Tettnang

Fußgängerin von Radfahrer angefahren

In der Lindauer Straße auf Höhe der Einmündung in die Uhlandstraße ist am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr eine Fußgängerin von einem Radfahrer angefahren worden. Die Frau war auf dem Geh- und Radweg unterwegs, als der Zweiradlenker mit ihr zusammenstieß. Die 50-Jährige verletzte sich leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Der Radfahrer fuhr indes weiter. Nach ihm sucht nun der Polizeiposten Tettnang. Er wird als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig und etwa 180 cm groß beschrieben. Er war schlank und auf einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Hinweise auf den Radfahrer werden unter Tel. 07542/ 9371-0 erbeten.

Überlingen

Geländer beschädigt

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht zum Freitag in der Straße "Auf dem Stein" zwei Holzgeländer beschädigt. Die Jugendlichen traten mehrfach gegen die Rundholzbalken des Geländers, das sich gegenüber des Vianney Hospitals befindet. Zeugen die, Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Jugendliche auf Boot der Wasserschutzpolizei

Weil sie sich am frühen Freitagmorgen gegen kurz nach 3 Uhr auf dem Boot der Wasserschutzpolizei im Mantelhafen aufgehalten haben, hat eine Polizeistreife aus Überlingen im Bereich des Landungsplatzes drei Jugendliche gesucht. Als ein Beamter die Gruppe entdeckte, rannten diese in unterschiedliche Richtungen davon. Dem Polizisten gelang es aber, einen 17-Jährigen zu stellen. Hierbei verletzte sich der Jugendliche leicht. Wie sich herausstellte, war er deutlich alkoholisiert. Eine Nachschau bei Tageslicht ergab, dass am Boot kein Schaden entstanden ist. Gegen den Jugendlichen wird deshalb nun eine Anzeige wegen groben Unfugs vorgelegt wird.

Überlingen

Radfahrer im Visier der Überlinger Polizei

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am Mittwochmittag in der Zeit zwischen 14 und 17.30 Uhr in der Münsterstraße, der Hafenstraße und der Gradebergstraße gezielt die Radfahrer kontrolliert. Eine Vielzahl an Zweiradlenkern wurden dabei angehalten und unter die Lupe genommen. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 53 Verstöße durch die Fahrweise der Zweiradlenker fest. Insgesamt 42 Mal trafen die Beamten auf Radfahrende, die verbotenerweise in der Fußgängerzone unterwegs waren und in elf Fällen radelten die Betroffenen entgegen der Einbahnstraße. Die Polizei weist aus diesem Anlass nochmals darauf hin, dass die Gesetze der Straßenverkehrsordnung auch für Radfahrer gelten und entsprechende Verstöße durch Bußgelder geahndet werden.

Meersburg

Pkw stößt mit Motorrad zusammen - Fahrer kommt ins Krankenhaus

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer, der beim Befahren der Unteruhldinger Straße am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr von einer abbiegenden Autofahrerin übersehen wurde. Die 64 Jahre alte Frau war in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach links in ein Parkhaus einfahren. Beim Abbiegen stieß sie mit dem entgegenkommenden 17-Jährigen zusammen, welcher stürzte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Biker von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand am VW und dem Zweirad ein Schaden von mehr als 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bermatingen

Jägerhütte aufgebrochen

In der Nacht auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter eine Jägerhütte, die sich auf dem Gewann Lehernhölzer befindet, aufgebrochen. Über ein Fenster stieg der Einbrecher in die Hütte ein, wobei er dieses brachial aufbrach. Insgesamt verursachte er einen Schaden von mehreren hundert Euro an der Hütte. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise auf den Täter erbittet der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/ 9620-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell