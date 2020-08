Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Baienfurt) Ehepaar stürzt mit den Fahrrädern

Am Donnerstagabend haben sich in der Niederbieger Straße die Fahrräder eines nebeneinander fahrenden Ehepaares seitlich berührt. Folge war ein Sturz, bei dem sich beide verletzten.

Kurz vor 21 Uhr war das Ehepaar auf dem Nachhauseweg, als sich auf Höhe des Penny-Marktes die Lenkstangen der Fahrräder berührten. Die Frau und der Mann kamen aus dem Gleichgewicht und stürzten zu Boden. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden blieb gering.

(Aulendorf) Polizei sucht orangen LKW mit RV-Kennzeichen nach Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht im Atzenberger Weg, nahe des landwirtschaftlichen Zentrums BW, sucht die Polizei einen orangen LKW mit Ravensburger Zulassung.

Am Dienstag fuhr das Unfallopfer gegen 12.30 Uhr auf dem Atzenberger Weg in Richtung Fünfhäuser. In der 90-Grad-Kurve kam der 36-Jährigen ein LKW entgegen, der mitten auf der schmalen Straße fuhr. Die Frau musste ihren Hyundai nach rechts ziehen und in den Entwässerungsgraben ausweichen, wo sie dann stecken blieb. Der Lastwagen fuhr ohne anzuhalten weiter.

Wer sachdienliche Hinweise zu den gesuchten LKW und seinem Fahrer/seiner Fahrerin geben kann wird gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 9217 0, zu melden.

(Ravensburg) 8000 Euro Schaden nach Parkrempler

Beim rückwärts Ausparken hat ein 87-jähriger Mercedesfahrer am Donnerstagnachmittag in der Abt-Michler-Straße einen parkenden Pkw, ebenfalls Mercedes, übersehen. Bei dem kräftigen Rempler entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von jeweils rund 4000 Euro.

(Ravensburg) Polizeikontrolle: 33-Jähriger schließt sich in Toilette ein

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts, Drogen konsumiert zu haben, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg nach einer Kontrolle in der Nacht zum Freitag, in deren Verlauf sich der Betroffene in sein heimisches Klo einschloss.

Kurz vor 1 Uhr kontrollierte die Polizei in der Nähe vom Möbelhaus Rundel ein Auto, dessen 33-jähriger Fahrer keinerlei Ausweisdokumente und auch keinen Führerschein vorzeigen konnte. Außerdem gehörte ihm der Wagen nicht. Im Verlauf der Kontrolle wuchs bei den Gesetzeshütern der Verdacht, dass der 33-jährige entweder nicht ganz nüchtern ist oder Drogen konsumiert hat. Ein Atemalkoholtest verlief allerdings eindeutig negativ. Bei den von ihm angegebenen Personalien gab es zunächst Unklarheiten. Nach einer Abfrage in polizeilichen Auskunftssystemen konnte die Identität jedoch festgestellt werden. Dabei kam auch heraus, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Wegen der fehlenden Papiere begleiteten die Polizisten den Autofahrer nach Hause. Dort wollten die Beamten auch prüfen, ob er Drogen konsumiert hat. Der 33-Jährige hatte seine Wohnungstür kaum geöffnet, als er sie vor der Nase der Streife schon wieder verschloss. Auf Klingeln öffnete die Mutter des Betroffenen. Der Mann selbst saß zu der Zeit schon auf der Toilette und hatte sich eingeschlossen. Nach einer kurzen Ansprache öffnete er die Tür. Danach musste er mit auf die Wache. Einen Drogenvortest wollte er nicht machen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 33-Jährige wieder heim.

(Ravensburg) Schaufensterscheibe beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch die Schaufensterscheibe eines Stoffladens in der Rosenstraße beschädigt. Wie die Täter die Scheibe zertrümmerten, ist noch unklar. Der Schaden geht in die Hunderte. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 3333).

(Ravensburg) Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei einen 41-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der vor dem Rathaus randalierte. Eine Zeugin hatte der Polizei gemeldet, dass der Mann immer wieder gegen die Tür des Rathauses tritt. Das war auch noch so, als eine Streife vom örtlichen Polizeirevier eintraf. Als ihn die Gesetzeshüter ansprachen, reagierte er sofort aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Da er zudem auch noch betrunken war, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam, der vom zuständigen Bereitschaftsrichter angeordnet wurde.

(Isny) Unfallflucht im REWE-Parkhaus: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, zwischen 7.45 Uhr und 17.15 Uhr, ist im REWE-Parkhaus ein bisher unbekanntes Auto gegen einen parkenden Opel Corsa gestoßen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Der oder die den Unfall Verursachende fuhren danach weg. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer den Parkrempler gesehen hat oder sonst zur Klärung der Schuldfrage beitragen kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07522 984 3333).

(Argenbühl) Hilferuf: Polizei hilft gestürzter Frau wieder auf die Beine

Am frühen Freitagmorgen erreichte das Polizeirevier Leutkirch der Hilferuf einer Frau, die vergeblich versucht hatte, ihrer zu Hause gestürzten Nachbarin wieder auf die Beine zu helfen. Die Anruferin teilte mit, dass sie aufgewacht sei, weil ihre Nachbarin um Hilfe rief. Dort angekommen stellte sie fest, dass die Hilfesuchende aus dem Bett gefallen war und nicht mehr selbständig aufstehen konnte. Trotz vereinter Kräfte schafften es die beiden Frauen nicht, der Gestürzten aufzuhelfen. Eine Streife vom Polizeirevier Leutkirch half der 56-Jährigen wieder auf die Beine, getreu dem alten Motto: Polizei - dein Freund und Helfer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell