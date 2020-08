Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Sigmaringen) Radfahrer mit über 2,7 Promille unterwegs

Die Polizei hat am Freitagmorgen, gegen 2 Uhr, einen alkoholisierten 34-jährigen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Licht auf dem Gehweg in der Hauptstraße unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr.

Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch und zudem eine blutende Gesichtsverletzung hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Zum Ursprung der Gesichtsverletzungen wollte der Betrunkene keine Angaben machen. Im Anschluss musste der 34-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Die Fahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen wurde ihm bis auf Weiteres untersagt. Gegen den Radfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

(Sigmaringen) Unfallflucht vor Sportheim- Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, auf dem Schotterparkplatz vor dem Vereinsheim "Laizer Stüble" FC Laiz 1919 e.V, den vorderen linken Kotflügel und die Stoßstange eines Audi A4 beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro.

Laut Zeugenaussage hatte der Unfallverursacher den Unfall beim rückwärts Ausparken offensichtlich bemerkt. Trotzdem verließ Fahrer des schwarzen Kombis die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der unbekannte Fahrer wird als älterer Mann, etwa 55-60 Jahre, mit Halbglatze, beschrieben. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/ 104-0, zu wenden.

(Bad Saulgau) Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Sturz

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Judentenberg und Waldbeuren ist am Donnerstagnachmittag eine 23-jährige Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt. Die junge Frau verletzte sich zum Glück nur leicht. Die Radfahrerin fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Pedelec Richtung Waldbeuren. Kurz vor dem Ortsschild erfasste ein Windsstoß ihre Mütze. Die Radlerin versuchte die Kopfbedeckung festzuhalten. Dabei verriss sie den Lenker, verlor die Kontrolle und fiel zu Boden.

(Mengen) Dieb entwendet teures Handy

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Mengen, nachdem einem 17- Jährigen am Donnerstagmorgen, zwischen 9.50 Uhr und 10.15 Uhr, ein Samsung Galaxy S10E samt Powerbank bei einem Einkaufsmarkt gestohlen wurde. Der Wert des Diebesguts betrug rund 635 Euro. Der Geschädigte befand sich mit Freunden auf einer Radtour und steckte sein akkuschwaches Handy im Außenbereich eines Lebensmittelmarktes, bei den Einkaufwägen, unbeaufsichtigt zum Laden in eine Steckdose. Seine Powerbank, die er nach dem Handy ebenfalls laden wollte, legte er auf sein Handy. Als der Jugendliche vom Bäckerbesuch zurückkehrte, waren sein Handy und die Powerbank verschwunden. Der Polizeiposten Mengen bittet unter Telefon 07572/5071 um Hinweise.

(Bad Saulgau) 28-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Ein erkennbar berauschter BMW-Fahrer ist am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße mit seinem Auto unterwegs gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Verdacht des Drogenkonsums.

Eine Zeugin hatte zuvor die Polizei verständigt, als sie einen scheinbar alkoholisierten Mann in seinen BMW steigen und wegfahren sah. Die Beamten stellten das besagte Fahrzeug gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Spielothek fest. Im Lokal trafen sie auf den Betroffenen und überprüften seine Fahrtüchtigkeit. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht alkoholisiert war, sondern unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetamin stand. Den 28-jährigen Mann erwartet eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinwirkung und illegalem Besitz von Betäubungsmittel.

(Herbertingen) Alkoholtestkäufe im Bereich Bad Saulgau

Am Mittwochnachmittag führte die Polizei in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden in Bad Saulgau und Herbertingen zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr, Alkoholtestverkäufe durch. Testkäufer waren zwei Jugendliche. Die Kontrolleure überprüften 19 Geschäfte, darunter Lebensmittelgeschäfte, verschiedene Tankstellen und Kioske. In acht davon veräußerten Mitarbeiter hochprozentigen Alkohol an die Testpersonen. Die Polizei führte mit den betroffenen Mitarbeitern, im Beisein eines Verantwortlichen belehrende Gespräche. Das "durchgefallene" Verkaufspersonal erwartet nun eine entsprechende Anzeige wegen Verkauf von Alkohol an Minderjährige.

