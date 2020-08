Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Verkehrsunfall - Minderjähriger fährt mit Auto gegen Mauer

Pfullendorf (ots)

In der Nacht zum 07.08.2020 ereignete sich kurz nach 01:00 Uhr im Pfullendorfer Ortsteil Brunnhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Neben dem 17-jährigen Fahrzeuglenker und seinem 20-jährigen Beifahrer - dem Eigentümer des Fahrzeugs - befanden sich zwei weitere Minderjährige (14 und 17 Jahre) auf der Rückbank. Der jüngste Insasse des einzig beteiligten Unfallfahrzeugs ist inzwischen verstorben.

Nach dem vorläufigen Stand der Ermittlungen soll der 17-jährige Fahrzeuglenker mit dem Pkw seines volljährigen Beifahrers in einer Linkskurve auf Höhe des dortigen Reitvereins von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt sein. Der Fahrer selbst und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Schwere Verletzungen erlitten die beiden minderjährigen Insassen. Der 14-Jährige ist zwischenzeitlich im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Alle Insassen waren heute Nacht von Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Nach dem Stand der Ermittlungen besteht Grund zu der Annahme, dass der Fahrer, der lediglich zum begleiteten Fahren berechtigt gewesen wäre, erheblich alkoholisiert war. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Hechingen ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Schaden an der Mauer wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Straße war zur Unfallaufnahme für längere Zeit gesperrt.

