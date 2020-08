Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Krauchenwies) Audi-Fahrer nötigt 79-Jährigen zu Ausweichmanöver

Am Donnerstagmittag hat ein derzeit unbekannter Pkw-Lenker auf der L 456, zwischen Sigmaringen und Krauchenwies, einen 74-Jähriger BMW-Fahrer durch seine gefährliche Fahrweise zum Ausweichmanöver gezwungen.

Der Unbekannte überholte zunächst mit hoher Geschwindigkeit den ordnungsgemäß vor ihm fahrenden BMW. Das Überholmanöver hatte der Fahrer so spät angesetzt, dass er die Sperrfläche noch mitbenutzen musste, um vor dem Geschädigten einzuscheren. Auf Höhe eines Betonwerks ordnete sich der Audi schließlich auf der Linksabbiegerspur ein. Als der 79-Jährige rechts an dem Abbiegenden vorbeifahren wollte, zog der Audi-Fahrer unvermittelt nach rechts. Der überraschte Senior musste ausweichen, um eine Kollision mit dem anderen Pkw zu verhindern. Im weiteren Verlauf lenkte der Audi-Fahrer wieder auf die Abbiegerspur zurück, ohne auf den ausweichenden BMW zu achten. Erneut musste der 79-Jährige ausweichen. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Im Anschluss bog der Audi-Fahrer nach links ab und entfernte sich unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr.

(Sauldorf) Diebstahl von Geldkassette

Eine mit rund 200 Euro gefüllte Geldkassette ist in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagabend in der Dorfstraße gestohlen worden. Ein unbekannter Dieb betrat eine unverschlossene Werkstatt und entnahm aus einem Pult eine orangefarbene Geldkassette mit Wechselgeld. Personen, die im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Meßkirch, Telefon 07575/2838, zu wenden.

(Schwenningen) Vandalismus am Gemeindewegweiser

Von Dienstag auf Mittwoch rissen unbekannte Täter an einem Gemeindewegweiser das Schild "Sportanlagen" ab und ließen es in der Talstraße, an der Einmündung Stettener Straße auf einer Verkehrsinsel liegen. Die restlichen drei angebrachten Hinweisschilder am Wegweiser verbogen sie. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Stetten am kalten Markt, unter der Telefonnummer 07573/815, erbeten.

(Beuron) Auto fährt gegen mit Baum

Am Dienstagnachmittag ist ein 79-Jähriger Daimler-Fahrer auf der L 277, zwischen Neidingen und Hausen i.T., nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden die drei Insassen zum Teil schwerverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Ursache für den Verkehrsunfall ist bislang nicht geklärt und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

(Beuron) 18-Jähriger durch Stichflamme aus Spirituskocher schwerverletzt

Eine Stichflamme aus einem Spirituskocher hat am Dienstagnachmittag bei der Ruine Hausen die Bekleidung eines Pfadfinders entzündet, der trotz sofortigem Löschen mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 14.15 Uhr wollte ein jugendliches Mitglied der Pfadfindergruppe mit einem Spirituskocher Essen zubereiten. Als der Kocher ausging, leerte der 17-Jährige aus einer Flasche Spiritus nach. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gab es dabei eine Stichflamme. Die Bekleidung eines neben ihm stehenden Kameraden fing dabei Feuer. Die Flammen konnten zwar schnell gelöscht werden. Trotzdem erlitt der 18-Jährige so schwere Verbrennungen, dass ihn der Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Fachklinik bringen musste. Der junge Koch erlitt einen leichten Schock. Gegen den Jugendlichen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

(Bad Saulgau) Dieb klaut Geld aus Opferstock

Am vergangenen Dienstag hat der Messmer der Kirchengemeinde St. Ulrich und Konrad in Fulgenstadt zum wiederholten Male festgestellt, dass aus dem Opferstock Geld herausgenommen worden war. Am Opferstock entstand kein Schaden.

Im Verdacht steht ein ca. 50-60 Jahre alter Mann, der sich in verdächtiger Weise im Umfeld der Kirche aufgehalten hat. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 175 Zentimeter groß, schlank, grauer Dreitagebart, bekleidet mit einer schwarzen ¾- Hose, schwarzer Jacke und schwarzer Strickmütze. Personen, die einen Diebstahl beobachtet haben und sonst Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 075581/4820, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Andrea Sheehy

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell