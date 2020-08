Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Knochenbruch nach Radsturz

Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich eine 65 Jahre alte Frau am Dienstagmorgen um kurz vor 11 Uhr in der Paulinenstraße einen Knochenbruch und mehrere Schürfwunden zugezogen. Die Frau wollte mit ihrem Mountainbike auf einen Radweg auffahren und rutschte beim Überfahren des Randsteines ab. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden.

Oberteuringen

Mann zeigt Geschlechtsteil

Am Mittwochabend hat sich ein Unbekannter auf einer Wiese in Verlängerung der Ziegelmüllerstraße vor einem 23-jährigen Passanten entblößt. Der 23-Jährige sprach den Mann gegen 19 Uhr an, als dieser auf der Wiese illegal Müll entsorgte. Da sich der Schmutzfink offensichtlich dazu genötigt fühlte den Kritiker zu beleidigen, pöbelte er ihn an, ließ provokativ die Hosen herunter und spuckte ihm im Anschluss gegen das Auto. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen der exhibitionistischen Handlung und Beleidigung gegen den Täter.

Oberteuringen

Motorradfahrer nach Sturz verletzt

Um kurz nach 12 Uhr am Donnerstagmittag ist in der Maybachstraße in Oberteuringen ein Motorradfahrer gestürzt. Der Harley-Fahrer kam nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ohne fremdes Zutun zu Fall. Was die Ursache für den Sturz war, versucht das Polizeirevier Friedrichshafen zu klären. Er stürzte dabei so unglücklich, dass er sich trotz seines getragenen Helmes verletzte. Wie schwer die Verletzungen sind, wird derzeit in einem Krankenhaus geklärt, in das der 56-Jährige vom Rettungsdienst gebracht wurde. An seiner Harley entstand geringer Schaden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Radfahrerin streift Lkw

Aufgrund eines Fahrfehlers hat am Mittwochnachmittag um kurz nach 15 Uhr eine Radfahrerin auf der Strecke zwischen Siggenweiler und Liebenau einen vorbeifahrenden Lastwagen gestreift. Die 65 Jahre alte Pedelecfahrerin stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Um sie medizinisch zu untersuchen brachte ein Rettungsdienst die 65-Jährige in ein Krankenhaus. Sachschaden ist keiner entstanden.

Kressbronn

Radlerin gestürzt

Am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, hat sich eine Pedelecfahrerin auf dem Radweg zwischen Langenargen und Friedrichshafen bei einem Sturz einen Knochenbruch zugezogen. Die 63 Jahre alte Frau verlor beim Überfahren eines Randsteines die Kontrolle über das Zweirad. Aufgrund ihrer Verletzung brachte der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus. Am Rad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Immenstaad am Bodensee

Radfahrerin nach Sturz ins Krankenhaus

Auf dem Radweg zwischen Schloss Kirchberg und Immenstaad ist am Mittwochmittag um kurz nach 12 Uhr eine Radfahrerin nach einem Fahrfehler hingefallen. Die 52 Jahre alte Frau verletzte sich dabei leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Überlingen

Pferdesolarium brennt

Die Fehlbedienung eines Pferdesolariums war die Ursache dafür, dass es am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in Widmerhofweg in Deisendorf zu einem Brand gekommen ist. Ausgelöst wurde der Defekt an der Maschine nach ersten Erkenntnissen nach einer Fehlbedienung durch Kinder. Der Hofeigentümerin gelang es, die Flammen noch vor dem Eintreffen der zwei Fahrzeuge der Feuerwehr selbstständig zu löschen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Die Scheune wurde nicht beschädigt.

Überlingen

Sachbeschädigung durch Wasser

Ein bislang unbekannter Täter hat vergangenen Mittwoch, zwischen 07:30 und 20:30 Uhr, Wasser in die unverschlossene Tanköffnung eines Pkw geleert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 290 Euro. Personen, die im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/20160 zu wenden.

Bermatingen

Autofahrerin durch dichtes Auffahren und Ausbremsen genötigt

Zwischen Neufrach und Markdorf hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr eine Pkw-Lenkerin durch dichtes Auffahren mit anschließendem Ausbremsen genötigt. Der Fahrer eines Renault war hinter der Peugeotfahrerin in Richtung Markdorf unterwegs, als er sie durch dichtes Auffahren zum schneller Fahren bewegen wollte. Als er letztendlich überholte, schnitt er beim Wiedereinscheren die 20-Jährige Fahrerin erst und bremste sie im Anschluss aus. Gegen den Fahrer ermittelt der Polizeiposten Markdorf nun wegen Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen, die das Fahrmanöver beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07544/ 96200 zu melden.

Salem

Unfall am Bifangweiher

Im Bereich der Zufahrt zum Bifangweiher auf der Landstraße zwischen Mimmenhausen und Mühlhofen hat am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine Autofahrerin einen Unfall mit Totalschaden verursacht. Die 75 Jahre alte Frau war dabei, aus der Zufahrt via Mimmenhausen abzubiegen, wobei sie die beiden Autos übersah, die auf der Landstraße in Richtung Mühlhofen unterwegs waren. Während die Fahrerin des ersten Pkws dem abbiegenden Honda noch ausweichen konnte, krachte eine dahinter fahrende 19-Jährige mit ihrem Auto in den Wagen der 75-Jährigen. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen. Am Honda Jazz entstand Totalschaden, am Civic ein Schaden von etwa 1500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Salem

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden von etwa 23.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend entstanden, nachdem ein Autofahrer beim Abbiegen von der Markdorfer Straße in die Leutkircher Straße einen Mini Cooper übersehen hat. Der 54 Jahre alte Fahrer prallte mit seinem VW seitlich gegen den Wagen seines 56-jährigen Unfallgegners. Beide blieben glücklicherweise unverletzt.

