Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall fordert sechs Verletzte

Kressbronn/Bodenseekreis (ots)

Insgesamt sechs zum Teil Schwerverletzte sowie einen Gesamtsachschaden von etwa 60.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag kurz vor 15.30 Uhr auf der B 31 bei Kressbronn ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr die 68-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin die B 31 von Kressbronn kommend in Richtung Lindau und kam aus bislang nicht geklärten Gründen in Höhe Berg mit ihrem VW Tiguan auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi A1, in dem sich drei Personen befanden. Ein dem Audi nachfolgendes und mit zwei Personen besetztes Motorrad konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auch in die Unfallstelle. Durch den Verkehrsunfall wurden nach bisherigen Erkenntnissen die 68-Jährige sowie die Mitfahrerin auf dem Motorrad eher leicht, der Zweiradlenker sowie die drei Insassen des Audi schwer verletzt. Für die Versorgung der Verletzten waren neben mehreren Rettungsfahrzeugen auch zwei Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz, ebenso die Feuerwehr. Alle drei an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme musste die B 31 in beiden Richtungen komplett gesperrt werden, die Sperrung dauert aktuell noch an.

