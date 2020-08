Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Kressbronn/Bodenseekreis) Verkehrsunfall auf Bundesstraße sorgt für Verkehrsbehinderungen

Kressbronn am Bodensee (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr kam es auf der B 31 bei Kressbronn zu einem Verkehrsunfall, der in seiner Folge für größere Verkehrsbehinderungen sorgte. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr eine 77-jährige Pkw-Lenkerin die B 31 aus Richtung Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen. Bereits im Tunnel Diepoldsberg streifte die Frau Zeugenangaben zufolge einen entgegenkommenden Lkw, beide Fahrzeuge setzten ihre Fahrt jedoch zunächst fort. Im weiteren Verlauf fiel die 77-Jährige durch ihre erheblich unsichere Fahrweise auf, sie kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Noch während zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreifen auf der Anfahrt waren, geriet die Pkw-Lenkerin kurz vor der Abfahrt zur B 467 in langsamer Geschwindigkeit erneut auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem entgegenkommenden Klein-Lkw eines Paketdienstleisters zusammen. Dessen Fahrer hatte die Situation noch rechtzeitig erkannt und glücklicherweise ebenfalls stark abgebremst, sodass die Kollision mit geringer Geschwindigkeit erfolgte. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt, der Fahrer des Klein-Lkw blieb unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, der Gesamtsachschaden beträgt etwa 11.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme musste die B 31 bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch kam es auf den Umleitungsstrecken zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Möglicherweise haben akute medizinische Probleme zu dem auffälligen Fahrverhalten der 77-Jährigen geführt, die weiteren polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei der Frau veranlasst und ihr Führerschein einbehalten. Zur Klärung des ersten Unfalls beim Tunnel Diepoldsberg sucht die Polizei den Lkw-Fahrer, dessen Laster die Frau gestreift hat. Dieser sowie weitere Personen, die durch die unsichere Fahrweise der 77-Jährigen ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

