Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Leutkirch) Unfallopfer verschwindet

Nach einem Rempler auf dem Gelände der RAN-Tankstelle in der Wangener Straße hat sich das Unfallopfer am Dienstagabend aus dem Staub gemacht. Der Mann hatte nämlich keinen Führerschein.

Gegen 17.45 Uhr prallte ein 53-jähriger Audifahrer beim rückwärts Ausparken gegen einen hinter ihm vorbeifahrenden Skoda Oktavia. Nach dem Rempler blieben die Unfallbeteiligten stehen. Die Beifahrerin im Audi fotografierte den Unfallschaden. Der 39-jährige Skodafahrer gab währenddessen vor, sein Auto umparken zu wollen, fuhr dann aber weg. Die Polizei wurde verständigt. Das amtliche Kennzeichen von dem Skoda war bekannt, so dass der Fahrzeughalter schnell festgestellt war. Der 39-Jährige war auch der Fahrer. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, weil ihm die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen wurde. Deswegen ermittelt die Polizei jetzt zusätzlich zur Unfallflucht wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

(Leutkirch) Opel landet im Wald

Auf der L308 zwischen Wuchzenhofen und Ellmeney ist am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, ein Opel von der Fahrbahn abgekommen. Endstation war im angrenzenden Wald.

Der 28-jährige Opelfahrer war auf dem Weg in Richtung Kimratshofen, als er im Kurvenbereich bei der Boschenmühle rechts auf das Bankett geriet. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Waldstück stehen. Der 28-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Opel wurde so stark demoliert, dass ein Abschleppdienst gerufen werden musste.

(Leutkirch) Radfahrer hat Marihuana in der Unterhose

Am Dienstagabend hat eine Polizeistreife bei einer Kontrolle in der Pommernstraße einem 18-jährigen Radfahrer eine Kleinmenge Marihuana abgenommen. Der junge Mann hatte die fast fünf Gramm "Gras" in eine Folie gewickelt und dann in seine Unterhose gesteckt. Zu seinem Leidwesen roch der 18-Jährige derart nach Marihuana, dass die Polizei genauer nachschauen wollte, worauf er das Päckchen selbst aus der Hose zog und es den Gesetzeshütern übergab.

(Bad Wurzach) Unfallflucht in der Ravensburger Straße - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Mittwoch ist in der Ravensburger Straße, nahe der Einmündung Uhlandstraße, ein parkender Opel Astra bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Der oder die Autofahrende entfernten sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug samt Insassen geben können (Telefon 07564 2013).

(Horgenzell) Wohnmobilfahrer wird ohnmächtig

Am Dienstagvormittag ist ein Wohnmobilfahrer nach einen von ihm verursachten Verkehrsunfall zusammengebrochen. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus.

Der 65-jährige fuhr mit seinem Wohnmobil gegen 10.35 Uhr auf der L288 in Richtung Ravensburg. Auf Höhe von Unterwaldhausen lenkte er plötzlich auf die linke Spur, wo ihm ein VW Golf entgegenkam. Die VW-Fahrerin wich sofort aus und konnte zumindest einen Frontalzusammenstoß verhindern. Das Wohnmobil streifte den VW trotzdem noch hinten rechts, wobei Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand. Wenige Meter nach dem Streifvorgang blieb das Wohnmobil stehen. Zeugen des Unfalls liefen sofort zu dem Wohnmobil. Der Fahrer saß besinnungslos hinter dem Steuer. Kurz darauf kam er wieder zu sich. Nachdem ihm gesagt wurde, dass er gerade einen Unfall verursacht hat, gab der Mann Gas und fuhr weg. Die Polizei wurde verständigt und fand das Wohnmobil wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt. Nach einem negativ verlaufenen Atemalkoholtest verlor der 65-Jährige erneut das Bewusstsein und brach zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Man und brachten ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt.

(Ravensburg) Radfahrer stürzt

Beim Abbiegen von der Zwergerstraße in die Ziegelstraße ist am Dienstagabend ein 57-jähriger Radfahrer ohne Fremdbeteiligung gestürzt. Dabei verletzte er sich leicht. Helfer des Rettungsdienstes kümmerten sich um ihn. Sein Trekkingrad blieb unbeschädigt.

(Ravensburg) Auto überfährt Hund

Am Montagmorgen ist in der Kanalstraße ein freilaufender Hund vor ein Auto gerannt und überfahren worden.

Kurz nach 8 Uhr fuhr das Auto auf der Kanalstraße in Richtung Wehrstraße. Auf Höhe der Einmündung Wehrstraße rannte aus einer Einfahrt plötzlich ein Hund auf die Straße. Die Nissanfahrerin erfasste den Hund, der danach jaulend davonrannte. Der Hundehalter folgte ihm. An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die Autofahrerin stellte kurz darauf fest, dass der Hundehalter nicht an der Unfallstelle wohnt und verständigte dann die Polizei. Bei dem angefahrenen Vierbeiner handelte sich um einen mittelgroßen, schwarzen Hund. Sein Herrchen war groß, grauhaarig und hatte ein Fahrrad dabei. Der Hundehalter wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg Telefon 0751 803 3333 zu melden. Dasselbe gilt für eventuelle Unfallzeugen.

(Baienfurt) 22-Jähriger schlägt ehemalige Freundin

In der Nacht zum Mittwoch hat ein 22-jähriger Mann in der Breite Straße seine ehemalige Freundin geschlagen und ihr mit einem Kabel den Hals zugeschnürt. Mit einem Tritt konnte sich die 17-Jährige befreien. Zeugen verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Gesetzeshüter hielt der junge Mann seiner Kontrahentin gerade den Mund zu, um sie am Schreien zu hindern. Die 17-jährige konnte sich selbst aus dem Griff befreien und rannte weg. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den handgreiflichen Ex-Freund.

(Weingarten) Herdplatte glüht - Feuerwehr fährt

Eine glühende Herdplatte war der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Dienstagvormittag in der Altdorfer Straße. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte sich zuvor sein Essen gekocht, aber vergessen, danach den Herd auszuschalten. Der Herd war auch noch in Betreib, als der Mann seine Wohnung verließ. Die nach und nach entstehende Rauchentwicklung löste Brandalarm aus, der auch beim Eintreffen der Feuerwehr deutlich zu hören war. Um in die Wohnung zu kommen, öffneten sie eines der Fenster. Die Ursache für den Alarm war dann schnell gefunden. 15 Löschkräfte waren im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell