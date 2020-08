PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Handgreifliche Auseinandersetzung endet mit Blutentnahme

Nachdem er sich in der Paulinenstraße mit einer Gruppe Jugendlicher gestritten hat, ist ein 58 Jahre alter Mann am Dienstagabend betrunken in seinen Pkw gestiegen und gefahren.

Der Mann geriet mir vier Jugendlichen in Streit, wodurch es um kurz nach 20 Uhr zum Gerangel kam. Zwei der Jugendlichen gelang es in der Folge zu flüchten. Dies veranlasste den 58-Jährigen dazu, in seinen Dacia zu steigen und die Jugendlichen zu verfolgen. Zeugen der Rangelei hatten zwischenzeitlich die Polizei verständigt, die den Dacia während der Fahrt entdeckte und anhielt. Die Beamten stellten beim Gespräch schnell fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Da er einen Atemtest verweigerte, musste er die Beamten direkt zu einer Blutentnahme begleiten. Dies verweigerte er und sperrte sich gegen das Mitnehmen, weshalb ihm die Polizeibeamten Handschließen anlegten. In einem Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Widerstands ermittelt. Welche Hintergründe der vorrangegangenen Streitigkeit zugrunde liegen, klärt derzeit das Polizeirevier Friedrichshafen.

Polizei sucht Zeugen zu flüchtigem Unfallverursacher

Sich nach einem Unfall nicht um den Schaden gekümmert hat am Dienstagmorgen gegen 09.30 Uhr ein Autofahrer, der einem Toyotafahrer an der Kreuzung der Ekkehardstraße mit der Schwabstraße die Vorfahrt genommen hat. Der Flüchtige befuhr die Schwabstraße, als er an der Kreuzung mit dem von links aus der Ekkehardstraße kommenden Verursacher zusammenstieß. Insgesamt entstand am Toyota ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben, der nun an der rechten Pkw-Seite beschädigt ist. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise auf den Verursacher.

Bei nasser Fahrbahn Kontrolle über Pkw verloren

Im Fürstenbergweg ist am Montagabend um 17.30 Uhr ein Autofahrer auf regennasser Straße ins Schleudern gekommen und verunfallt. Sein 23 Jahre alter Beifahrer hat sich dabei leicht verletzt. Der 27 Jahre alte Fahrer kam durch die unkontrollierte Fahrt in einer Kurve von der Straße ab und landete mit seinem Mercedes im Graben. An dem Pkw entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der verletzte Beifahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

8.000 Euro Schaden durch Auffahren

Da er das Bremsen des voranfahrenden Autos übersehen hat, hat ein 27-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen 18 Uhr in der Seestraße einen Verkehrsunfall mit 8.000 Euro Sachschaden verursacht. Der 54 Jahre alte Fahrer eines Daimlers bremste an einer Ampelanlage, als der hinterherfahrende VW auffuhr. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Kopfverletzung nach Verkehrsunfall

Am Kopf verletzt hat sich am Dienstagnachmittag um kurz vor 15 Uhr ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31. Der Fahrer musste aufgrund des stockenden Verkehrs vor ihm langsam fahren, was eine hinterherfahrende 36 Jahre alte Fahrerin zu spät erkannte. Sie krachte mit ihrem Daimler in den BMW des 46-jährigen Mannes, welcher sich durch die Kollision leicht am Kopf verletzte. Er wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Schaden von 7.000 Euro. Der Daimler der Verursacherin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtauglich.

Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Wegen des Verdachts, dass er alkoholisiert Auto gefahren sei, hat ein 65 Jahre alter Mann am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen müssen. Der Mann wurde von Zeugen gemeldet, die angaben, dass er zum einen betrunken hinterm Steuer sitze und außerdem ein kleines Mädchen mit im Auto habe. Aufgrund dessen suchten Polizeibeamte den Mann, der im Raum Tettnang wohnhaft ist, auf. Nach Klingeln öffnete er lediglich kurz das Fenster und wollte die Beamten davonschicken. Nach Rücksprache mit einem Richter, der das zwangsweise Betreten der Wohnung anordnete, verständigten die Polizisten die Feuerwehr zur Türöffnung. Als ihm die Maßnahme zum wiederholten Mal angedroht wurde, öffnete der Mann selbständig die Tür. Wegen seines deutlichen Alkoholgeruchs und einem Atemalkoholwert von über 2,1 Promille wurden zwei Blutentnahmen angeordnet. Der Mann setzte sich gegen die Maßnahmen zur Wehr, weshalb ihm für den Transport im Polizeifahrzeug Handschließen angelegt wurden. Das 9 Jahre alte Mädchen wurde in die Obhut seiner Mutter gegeben.

Zwei Verletzte durch Unfall bei Büchel

Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen um kurz vor 7 Uhr an der Einmündung der Landstraße nach Siggenweiler in die Landstraße zwischen Tettnang und Tannau ereignet hat.

Ein 47 Jahre alter Opelfahrer kam aus Richtung Tettnang und wollte an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Siggenweiler fahren. Dabei bog er ab und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, dessen 58 Jahre alter Fahrer aus Richtung Tannau kam. Bei der heftigen Kollision verletzte sich der Mercedesfahrer schwer. Auch der 47-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Beide mussten von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den verunfallten Pkw entstand insgesamt ein Schaden von mindestens 11.000 Euro. Die Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unfallaufnahme war die Straße kurzfristig gesperrt.

Omnibus streift Pkw

Beim Abbiegen ein Auto gestreift hat am Dienstagnachmittag ein Omnibus in der Lindauer Straße. Der 63-jährige Busfahrer wollte von der Olgastraße nach rechts in die Lindauer Straße einfahren und touchierte dabei den Daimler. Es entstand ein Schaden von insgesamt 9.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Radfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Gestürzt ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Oberen Seestraße ein Radfahrer, der sich dabei leicht verletzt hat. Der 14-Jährige war in Richtung Uhlandstraße unterwegs, als er auf den nassen und rutschigen Platten vor einem Ladengeschäft bei Bremsübungen zu Sturz kam. Aufgrund einer Armverletzung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Radler stürzt auf Kopf

Beim Auffahren auf einen Randstein ist am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße um kurz vor 17 Uhr ein Radfahrer gestürzt und schmerzhaft mit dem Kopf aufgekommen. Der 67 Jahre alte Radler war in Richtung der Therme unterwegs, als er beim Auffahren fiel. Er trug keinen Helm und zog sich eine Kopfplatzwunde zu, weswegen der Mann vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Kellerbrand in Tobelhof

Ein technischer Defekt an einem elektrischen Verteilerkasten dürfte die Ursache dafür sein, dass es am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr in Tobelhof bei Neufrach zu einem Schwelbrand in einem Keller gekommen ist. Die Bewohner bemerkten den Rauch und verständigten die Feuerwehr. Mit 25 Mann löschte die Freiwillige Feuerwehr Salem den Brand. Nach ersten Schätzungen ist an dem Gebäude und dem Inventar insgesamt ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden.

Nach Kaufgesuch bestohlen

Nachdem er auf ein Kaufgesuch in einer Zeitung geantwortet hat, ist ein 85 Jahre alter Mann am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr vom vermeintlichen Käufer bestohlen worden. Der 85-jährige Mann meldete sich auf das Gesuch, um diverse alte Gegenstände, unter anderem alte Goldmünzen, zu verkaufen. Als sich der Käufer die Ware im Wohnhaus des Geschädigten anschaute, gab er dem lebensälteren Mann zu verstehen, dass er eine Waffe bei sich trage. Weiter nahm er die Münzen mit sich, ohne sie zu bezahlen. Der 85-Jährige war durch den Dieb so verängstigt, dass er keinen Widerspruch einlegte und sich erst nach einigen Tagen der Polizei anvertraute. Die Polizei in Friedrichshafen hat nun Ermittlungen eingeleitet. Der Täter wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte kurze blonde Haare, trug eine dreiviertellange Hose und sprach hochdeutsch. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 07541/ 701-0 erbeten.

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten mehr als 30.000 Euro

Als Mitarbeiter einer Bank ausgegeben hat sich ein Betrüger, der am 26.07.2020 gegen 19.30 bei einem 72 Jahre alten Mann in Markdorf angerufen hat. Angeblich wegen der Änderung der Gebührenstruktur veranlasste der Täter insgesamt vier Überweisungen durch den 72-Jährigen. Insgesamt über 30.000 Euro überwies der Betrogene in der Folge an zwei Bankkonten. Aufgrund des Vorfalles ermittelt der Polizeiposten Markdorf nun wegen bandenmäßigem Überweisungsbetrug.

Die Polizei warnt vor den Anrufen vermeintlicher Bankangestellter. Spätestens wenn diese Sie auffordern, PIN-Nummern einzugeben oder Transaktionen zu tätigen, ist höchste Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall sollten Sie das Gespräch unmittelbar beenden und persönlich Rücksprache mit Ihrer Bank halten.

