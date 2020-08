Polizeipräsidium Ravensburg

(Gammertingen) Widerspenstiger Mann weigert sich Wohngebäude zu verlassen

Am Dienstagmorgen hat sich ein 30-Jähriger Mann beharrlich geweigert ein Mehrfamilienhaus am Treguexplatz zu verlassen. Die Polizei nahm ihn deswegen kurzzeitig in Gewahrsam.

Der Mann kam zunächst der Aufforderung eines Hausbewohners nicht nach, das fremde Wohngebäude zu verlassen. Auch gegenüber der später eingetroffenen Polizei weigerte er sich vehement zu gehen. Einen Grund dafür wollte er nicht nennen. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde die Stimmung immer aggressiver, was letztendlich zu einer kurzzeitigen Ingewahrsamnahme des widerspenstigen Mannes führte. Nach Abschluss das polizeiliche Maßnahmen konnte der 30-Jährige wieder seiner Wege gehen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs.

(Sigmaringen) Frau stiehlt Kleider

Eine unbekannte, etwa 40-Jährige Frau, hat am Dienstagnachmittag aus einem Bekleidungsgeschäft in der Schwabstraße zwei Kleider gestohlen, die sie zuvor anprobiert hatte. Der Warenwert betrug rund 160 Euro.

Gegen 15.30 Uhr betrat die Unbekannte, in Begleitung eines etwa 9-jährigen Mädchens und einem Hund, das Geschäft. Bei ihrem ersten "Besuch" kaufte sie ein Kleid. Kurze Zeit später kam sie erneut in den Laden und hielt sich auffällig im hinteren, schlecht einsehbaren Bereich des Ladens auf. Als die Frau das Geschäft ohne etwas zu kaufen verließ, bemerkte die Verkäuferin bei der Nachschau, dass zwei Kleider, eines für zirka 60 Euro und eines für rund 100 Euro, fehlten. Laut Zeugenaussage ist die Ladendiebin etwa 180 cm groß. Eine nähere Beschreibung ist nicht möglich.

(Bad Saulgau) Sachbeschädigung an Gartenzaun - Zeugen gesucht

Zwischen dem späten Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen hat ein derzeit unbekannter Täter in der Friedenstraße einen Gartenzaun mutwillig beschädigt.

Der Unbekannte Täter sägte an etwa 30 Zaunelementen die Schrauben ab. Es entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/ 4820, zu wenden.

(Wald) Unbkeannter Tierhalter setzt Hühner aus - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Tierhalter hat über 35 Hühner am Waldeingang von Rothenlachen Hohenbrühl ausgesetzt.

Ein Mitarbeiter der Tierrettung fand die ausgesetzten Tiere und verständigte die Polizei. Unter den Hühnern befanden sich leider auch ein totes und ein verletztes Tier. Die Tierrettung fing die Hennen ein und brachte sie vorübergehend unter. Die örtlich zuständige Gemeinde und das Veterinäramt sind informiert. Personen, die im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Pfullendorf, Telefon 07552/ 20160, zu wenden.

(Pfullendorf) 21-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Nach einem Überholvorgang auf der L 202 bei Denkingen ist ein Autofahrer am Dienstagmittag auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Acker gelandet. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der 21-Jährige von seinen Mitfahrern abgelenkt, weshalb er nach seinem Überholvorgang zu spät sah, dass ein vor ihm fahrender Lkw einer Straßenbaustelle ausweicht.Der junge Mann zog reflexartig nach links, fuhr in den Straßengraben und streifte einen Leitpfosten. Der Sprinter kam schließlich im Acker zum Stehen. Der Sachschaden am Pfosten betrug laut Straßenmeisterei rund 100 Euro.

