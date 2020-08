Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Mengen) Vorfahrtsverletzung führt zu großem Sachschaden

Am Montagmorgen hat ein 71-jähriger Pkw-Lenker einer Mini-Cooper-Fahrerin an der Kreuzung Zeppelinstraße/Schulstraße die Vorfahrt genommen. An den beteiligten Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Gegen 10.45 Uhr befuhr der Mann die Zeppelinstraße in Richtung Baustoffhandel. Bei der Einmündung Schulstraße übersah er die von rechts kommende Autofahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Am Mini-Cooper entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, am VW Tiguan rund 7000 Euro.

(Pfullendorf) Starkregen führt zu Unfall

Ein Sprinter-Fahrer hat am Montagnachmittag bei Starkregen eine Verkehrsinsel in der Bahnhofstraße übersehen. Bei schlechten Sichtverhältnissen kollidierte der 42-Jährige mit einem Verkehrsteiler und überfuhr ein Verkehrszeichen.

Der Fahrer hatte trotz allem Glück im Unglück. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall noch fahrbereit. Am Sprinter entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Unfallschaden am Verkehrszeichen, das bei dem Unfall mit dem Fundament umgerissen wurde, beträgt rund 300 Euro.

(Sigmaringen) Wirtschaftlicher Totalschaden nach Vorfahrtsverletzung

An der Auffahrt zur B 313, Höhe Brauerei, hat eine 56-jährige Honda-Fahrerin die Vorfahrt eines BMW-Fahrers genommen. Es kam zum Unfall. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden von jeweils rund 6000 Euro.

Die Pkw-Lenkerin hielt gegen 11.30 Uhr zunächst ordnungsgemäß an der Stopp-Stelle. Dann fuhr sie auf die B 313 ein und übersah dabei vermutlich den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 39-jährigen BMW-Fahrer. Der Honda traf den BMW im hinteren linken Bereich des Kotflügels. Infolgedessen geriet der BMW ins Schleudern und kam nach einer 120-Grad-Drehung zum Stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

