PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Alkoholisierter Radfahrer beschädigt Autos

Zwei Pkw angefahren hat am Montagabend um kurz vor 20 Uhr in der Moltkestraße ein Pedelecfahrer, der mutmaßlich zu tief ins Glas geschaut hat. Der 60 Jahre alte Zweiradfahrer streifte während seiner Fahrt sowohl einen VW als auch einen Toyota, sodass Schaden von etwa 500 Euro entstand. Der 60-Jährige stürzte und musste aufgrund seiner Schürfwunden medizinisch versorgt werden. Da sich während der Unfallaufnahme der Verdacht ergab, dass der Radler betrunken war, führten die Polizeibeamten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Da dieser einen Wert von knapp 2 Promille anzeigte, musste der Mann im Krankenhaus außerdem zur Beweissicherung Blut abgeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Friedrichshafen

Einsatz in der Allmandstraße

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren am frühen Dienstagmorgen um kurz nach Mitternacht in der Allmandstraße tätig, da sie eine vermeintlich hilflose Frau retten wollten. Nach Beschwerden über laute Musik aus dem Zimmer der 33-Jähirgen rückte die Polizei an. Da die Frau auf Klingeln nicht öffnete und sie bei einem Blick durch ein Fenster reglos neben voll aufgedrehten Boxen auf dem Bett lag, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst informiert. Diese öffneten die Wohnungstüre. Die Rettungskräfte fanden die 33-Jährige wohlbehalten vor, sie hatte lediglich aufgrund ihrer Alkoholisierung einen tiefen Schlaf. Sie wurde von den Beamten zur Ruhe ermahnt und dreht die Musik daraufhin leise.

Friedrichshafen

Akku aus E-Bike gestohlen

Am Sonntagnachmittag hat ein Unbekannter an einem am Fahrradstellplatz am Strandbad in der Königsstraße abgestellten E-Bike den Akku entwendet. Der Dieb baute in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr den Stromspeicher des abgeschlossenen Zweirades aus und suchte im Anschluss das Weite. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise werden unter Tel. 07541/ 701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Steinewerfer beschädigen Scheibe des Museums

Mit Steinen beworfen haben Vandalen in der Nacht zum Samstag eine Scheibe am Zeppelinmuseum in der Seestraße. Die Täter entnahmen nach bisherigen Erkenntnissen Steine aus dem nahegelegenen Gleisbett und bewarfen damit die Scheibe im ersten Stock, die in Richtung Bahnhof zeigt. Die Scheibe ging dabei nicht zu Bruch, allerdings entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Wer in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07541/ 701-0 zu melden.

Überlingen

Farbschmierereien auf Gelände der Landesgartenschau

Ein Unbekannter hat bereits am vergangenen Freitagmorgen in der Zeit von 01.30 Uhr bis 08 Uhr ein Pflanzenhaus auf dem Gelände der Landesgartenschau großflächig mit Farbe verschmiert. Der Täter beschädigte eine Fläche von etwa 15 Quadratmetern mit schwarzer und roter Farbe. Der Vandale verursachte dabei laut erster Schätzung einen Schaden von etwa 7.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/ 804-0 zu melden.

Deggenhausertal

Aquaplaning - Auto schleudert in Gegenverkehr

Vier beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Montagabend um kurz vor 18 Uhr auf der Landstraße zwischen Wittenhofen und Untersiggingen, bei dem ein Autofahrer bei regennasser Straße in den Gegenverkehr geschleudert ist.

Der 24 Jahre alte Fahrer war in Richtung Untersiggingen unterwegs und kam wegen Aquaplanings ins Schleudern. Sein BMW geriet auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte dort erst mit einem VW Transporter, den er im hinteren Bereich traf. Im Anschluss stieß er gegen einen dahinterfahrenden VW Multivan, den er im Frontbereich beschädigte. Der Fahrer eines Audi, der hinter dem Multivan unterwegs war, versuchte noch dem schleudernden Wagen auszuweichen. Er steuerte seinen PKW in die Wiese und wurde nur leicht vom BMW des 24-Jährigen gestreift. Insgesamt entstand an den vier PKW ein Schaden von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da durch das Ausweichen in den Grünstreifen die Straße erheblich verschmutzt wurde, war die freiwillige Feuerwehr zur Reinigung der Straße an der Unfallstelle.

Salem

Überzogene Kosten nach Rohrreinigung - Polizei ermittelt wegen Wucher

Viel zu viel bezahlt hat ein Paar aus Neufrach am Montagnachmittag für eine Rohrreinigung. Nachdem die Geschädigten über das Internet die Hotline eines Rohrreinigungsdienstes gefunden hatten, beauftragten sie die Firma, das Abflussrohr der Küche zu säubern. Als die Firma nach getaner Arbeit von etwas mehr als einer Stunde Geld für die Leistung verlangte, zahlte das Paar. Erst im Nachhinein fiel auf, dass die Firma insgesamt 1.800 Euro für ihre Arbeit abgerechnet hat. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Wucher.

Frickingen

Mit Pkw gegen Baum gekracht

An einem Baum endete die Fahrt eines Autofahrers, der am Montagabend um kurz vor 19 Uhr auf der Landstraße zwischen Altheim und Hattenweiler von der Straße abkam. Der 61 Jahre alte Fahrer kam aus Unachtsamkeit mit seinem Mercedes nach rechts ins Bankett. Als er dann zu stark gegenlenkte, schleuderte er über die Fahrbahn und überfuhr linksseitig eine Wiese, wo sein Pkw unsanft von einem Baum gestoppt wurde. Der Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An seinem Wagen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Markdorf

Kiosk verunstaltet

Mit Farbe beschmiert hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen einen Kiosk in der Eisenbahnstraße. Der Vandale tobte sich auf der Rückseite des Gebäudes aus und verursachte dabei einen Schaden von etwa 3.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Schmiererei geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/ 9620-0 beim Polizeiposten Markdorf zu melden.

Markdorf

Radfahrer gestürzt

Leicht verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Montagmorgen gegen 11 Uhr in der Eisenbahnstraße gestürzt ist. Der Zweiradfahrer streifte während der Fahrt den Randstein und verlor die Kontrolle. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

