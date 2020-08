Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Feuerwehreinsatz bei den Stadtwerken

Ein Brandalarm war der Grund dafür, dass mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr am Sonntagmorgen um kurz vor 10 Uhr die Kornblumenstraße ausgerückt sind. Nach dem Betreten des Gebäudes konnten die Brandbekämpfer schnell Entwarnung geben - es wurde weder Feuer noch Rauch festgestellt. Dem entsprechend war der Einsatz für Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei schnell wieder beendet.

Langenargen

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Sonntag, kurz nach 17 Uhr, hat eine Autofahrerin beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Zwei Beteiligte wurden verletzt. Die Frau war auf der Kreisstraße von Oberdorf kommend in Richtung Gießenbrücke unterwegs und wollte links nach Mückle abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte ihr Dacia Duster heftig mit dem Hyundai des entgegenkommenden 59-Jährigen. Während die 44 Jahre alte Fahrerin unverletzt blieb, wurden ihr 16-jähriger mitfahrender Sohn und der Hyundai-Lenker leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

Langenargen

Maskenverweigerer schlägt Verkäuferin - Polizei ermittelt gegen Unbekannten

Ins Gesicht geschlagen und beleidigt hat am Sonntagmorgen ein Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Eisenbahnstraße eine Verkäuferin, als diese ihn auf seinen nicht vorhandenen Mund-Naseschutz ansprach. Als die Verkäuferin den Mann zur Rede stellte, beschimpfte er die Frau und verließ im Anschluss daran mit zwei Getränkeflaschen den Laden, ohne zu bezahlen. Die Verkäuferin sprang dem Dieb hinterher und stellte ihn vor dem Geschäft. Ihr gelang es, dem Dieb die Flaschen abzunehmen. Aus Wut schlug der Täter der 26-Jährigen ins Gesicht und verletzte sie dabei leicht. Im Anschluss flüchtete er. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen den Flüchtigen. Hinweise werden unter Tel. 07541/ 701-0 erbeten.

Kressbronn

Auto landet im Graben

Offensichtlich zu schnell beschleunigt hat ein junger Fahrer, der am frühen Montagmorgen gegen 00.30 Uhr von der Bundestraße 467 bei Kressbronn auf Höhe der dortigen Tankstelle von der Straße abkam und im Straßengraben landete. Der 18-Jährige war in Richtung Tettnang unterwegs und beschleunigte nach dem Kreisverkehr offenbar so stark, dass er die Kontrolle über seinen Daimler verlor. Nach dem Abkommen von der Straße geriet er ins Schleudern und wurde letzten Endes unsanft von einem Gestrüpp im Graben gestoppt. Zwei Abschleppkräne waren nötig, um den Wagen wieder auf die Straße zu ziehen. Am Daimler entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch an der Grünfläche und einigen Bäumen und Büschen entstand nicht unerheblicher Schaden, der noch nicht genauer benannt werden kann. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr war zur Reinigung der stark verschmutzen Bundesstraße im Einsatz.

Überlingen

Kennzeichen abgerissen

Ein 20-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen im Carl-Benz-Weg die Kennzeichen an einem Pkw mit aller Gewalt heruntergerissen. Anschließend entsorgte er die Nummernschilder auf dem nahegelegenen Schulgelände. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Uhldingen-Mühlhofen

Zeugin stellt betrunkenen Unfallflüchtigen

Dank dem beherzten Eingreifen einer Zeugin ist eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in der Aachstraße ereignet hat, schnell geklärt worden. Ein 48 Jahre alter Autofahrer fuhr mit seinem Mercedes rückwärts aus einem Parkplatz vor einer Bank und streifte dabei einen längs zu ihm geparkten Pkw. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern fuhr er zunächst davon, wendete aber und kam zur Unfallstelle zurück. Er stieg aus, sah sich den verursachten Schaden von etwa 300 Euro und fuhr dann abermals davon. Die Zeugin, die das ganze Schauspiel beobachtete, fuhr dem Unfallflüchtigen kurzerhand hinterher. Der 27-Jährigen gelang es, seinen Wagen zu stoppen und ihn bis zur Ankunft einer Polizeistreife festzuhalten. Diese stellte schnell fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies - der Fahrer hatte knapp 2,8 Promille. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen. Die Anzeigen werden folgen.

