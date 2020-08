Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Sigmaringen) Unbekannte Person verursacht Waldbrandgefahr

Eine Fußgängerin hat am Sonntagmorgen einen Glimmbrand vor einem provisorisch eingerichteten Jägerstand, bei Gutenstein mitgeteilt. Zu einem offenen Brand kam es nicht. Laut Feuerwehr geriet eine ca. 1m² große Fläche ins Glimmen und verursachte eine Rauchentwicklung. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwahr wurde Schlimmeres verhindert. Die Brandursache ist derzeit unklar. Eine Selbstentzündung ist eher unwahrscheinlich. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässigem Herbeiführen einer Brandgefahr.

(Meßkirch) Dieseldiebstahl aus LKW

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitagabend auf Sonntagmittag mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank eines geparkten LKW entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro. Der Dieb schloss zunächst die zusätzlich angebrachte Diebstahlsicherung am Tankdeckel auf und hebelte danach das Tankschloss auf. Nach Angaben des Speditionsleiters schlauchte der Täter zirka 639 Liter ab. Bereits im Mai war es zu einem ähnlichen gelagerten Diebstahl von Kraftstoff zum Nachteil des Geschädigten gekommen. Personen, die im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.

(Bad Saulgau) Gefahr durch herausgezogene Leitpfosten

Am Sonntagmorgen hat ein 23-jähriger Mann entlang der B 32, kurz nach der Überführung in Richtung Aulendorf, mehrerer Leitpfosten herausgezogen auf beide Fahrbahn geworfen. Trotz der Hindernisse kam es glücklicherweise zu keinem Unfall. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Verursacher. Gegen den jungen Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

(Mengen) Sauftour endet unter einem Baum

Am Sonntagmorgen hat eine besorgte Fußgängerin einen bewusstlosen Mann unter einem Baum, neben dem Parkplatz, zwischen Schule und Pizzeria, mitgeteilt. Die verständigte Polizei konnte ziemlich schnell Entwarnung geben. Der 37-jährige schlief lediglich seinen Rausch aus und wachte erst nach mehrmaliger Ansprache durch die Polizei auf. Der berauschte Mann hatte immer noch 1,8 Promille Atemalkohol und war noch nicht richtig fit. Zur eigenen Sicherheit verbrachte ihn die Polizei nach Hause.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Andrea Sheehy

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell