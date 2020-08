Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Überlingen - Unfallflucht

Einen Unfall mit schlussendlich vier beteiligten Fahrzeugen hat ein noch unbekannter Sattelzugfahrer am Freitag gegen 17:54 Uhr auf der B31neu bei Überlingen verursacht. Auf Höhe der Anschlussstelle Überlingen West befuhr der Sattelzug zunächst den Ausfahr-/Verzögerungsstreifen, um dann doch wieder nach links zu ziehen und weiter in Richtung Meersburg zu fahren. Hierbei übersah er offensichtlich den neben sich fahrenden PKW, der stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Der hinter dem bremsenden PKW fahrende dritte Beteiligte musste ebenfalls stark abbremsen und nach links in Richtung Fahrbahnmitte ausweichen, wo es zur Berührung der Spiegel mit dem entgegenkommenden vierten Unfallbeteiligten kam. Aufgrund der Aufmerksamkeit der Unfallgeschädigten kam es lediglich zu geringem Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Der Sattelzug fuhr ohne anzuhalten in Richtung Meersburg weiter. Ob er den Unfall überhaupt mitbekommen hat, ist fraglich.

Oberteuringen - Verkehrsunfallflucht

Einen Unfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht hat ein noch unbekannter Wohnmobillenker am Samstag gegen 15:45 Uhr in der Lupinenstr. in Hefighofen verursacht. Vermutlich beim Rangieren beschädigte er einen Zaun. Das Wohnmobil ist nach ersten Ermittlungen von der Firma Cartago und hatte eine Schweizer Zulassung. Es ist beige oder weiß und ist an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 erbeten.

Friedrichshafen - Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung

Zwei Radfahrer müssen sich unabhängig voneinander wegen der gleichen Delikte verantworten. Deutlich alkoholisiert waren beide in Friedrichshafen mit dem Fahrrad unterwegs. Bei der Durchführung der im Anschluss erforderlichen Maßnahmen wurden die eingesetzten Beamten von den Tatverdächtigen zudem noch beleidigt. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft werden gefertigt.

Friedrichshafen - Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz

Bei Jugendschutzkontrollen in Friedrichshafen ging dem Polizeirevier Friedrichshafen ein 18-jähriger ins Netz: Bei der Kontrolle einer Jugendgruppe hatte der Tatverdächtige unterschiedliche Betäubungsmittel vor sich ausgebreitet. Im Rahmen einer in der Folge angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

