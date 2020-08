Polizeipräsidium Ravensburg

Leibertingen - Zu einem erneuten Einbruch kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 00:30 Uhr und 08:45 Uhr in ein Vereinsheim in Thalheim. Der Täter drang über ein eingeschlagenes Fenster in das Gebäude ein und entwendete neben einer geringen Menge Bargeld noch 20 hochwertige Carbonpfeile im Wert von ca. 400 Euro.

Pfullendorf - Einen Stromkasten hat ein noch unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen gegen 05:21 Uhr beschädigt. Der Täter fuhr mit seinem Fahrzeug vor und trat anschließend den Stromkasten in der Bergwaldstraße um.

Herbertingen - Zwei Anzeigen zog eine Grillparty unter Bekannten nach sich: Die beiden Beteiligten betranken sich zunächst am Samstagabend gemeinsam. In der Folge kam es zum Streit, der dahingehend eskalierte, dass eine Flasche geworfen wurde und einer der Beteiligten einen Schlag auf die Lippe erhielt. Da der Geschädigte zudem mit über 1,6 Promille mit dem Fahrrad unterwegs war, muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

